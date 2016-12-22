В ОАЭ возбудили уголовное дело против российского сенатора

Правоохранительные органы Объединенных Арабских Эмиратов расследуют уголовное дело в отношении члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова. Ему вменяется фальсификация и использование подложных документов. Это следует из официальных писем генпрокуратуры Дубая, копия и нотариальный перевод которых есть у РБК.
Подлинность писем подтвердили РБК источник, знакомый с ходом расследования, и депутат горсовета Черкесска Руслан Карданов, который указан в документах как заявитель по уголовному делу. «Были подозрения, что Арашуков предоставил поддельные документы из ОАЭ о том, что у него до сенаторства закрылся вид на жительство. Я сделал депутатский запрос через адвокатскую контору в Дубае. Мне сообщили, что заведено уголовное дело, идет следствие», — пояснил РБК Карданов.
Представитель сенатора в течение нескольких дней не отвечала на звонки и сообщения РБК.
«Генеральная прокуратура Дубая подтверждает, что 18.07.2018 на основании заявления, поданного в полицейском участке Бар-Дубая Русланом Кардановым, гражданином России, в генеральной прокуратуре Дубая было открыто дело № 1351/2018 против Рауфа Арашукова, гражданина России», — говорится в справке за подписью начальника отдела ведомства Ахмеда Мохамеда Шарифа. Справка адресована юридическому бюро «Дар Аль-Баян», адвокаты которого представляют в ОАЭ интересы заявителя Карданова.
Заявление депутат подал в конце июня 2018 года. В нем он указал, что Арашуков подделал вид на жительство, выданный властями ОАЭ, исправив в нем дату окончания действия документа — с 14 февраля 2017 года на 14 августа 2016 года.
Арашуков стал сенатором 18 сентября 2016 года. По закону «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы ФС РФ» сенатор не может быть резидентом другого государства. Подлог был нужен Арашукову, чтобы беспрепятственно занять кресло сенатора, следует из заявления Карданова.
В генпрокуратуре Дубая не ответили на направленный 27 сентября запрос РБК.
В аппарате комитета Совфеда по регламенту РБК заявили, что в верхней палате в обязательном порядке начинают проверки по обращениям Генпрокуратуры. Иностранные правоохранительные органы также могут обратиться в Совфед через Генпрокуратуру, в этом случае их обращения будут рассмотрены. Обращение по поводу дела, возбужденного против Арашукова в ОАЭ, в верхнюю палату не поступало, уточнили в аппарате.
При этом Совет Федерации проверял информацию о виде на жительство Арашукова в ОАЭ в прошлом году, но нарушений не нашел, следует из письма зампредседателя палаты Юрия Воробьева, которое есть в распоряжении РБК. Руководство палаты тогда потребовало от Арашукова письменного объяснения, а также направило официальный запрос в МИД. Сергей Лавров подтвердил, что резидентская виза Арашукова истекла 14 августа 2016 года — за месяц до его вступления в полномочия сенатора.
Сенатор и признания киллеров
Как ранее писал РБК, обвиняемые в двух заказных убийствах, совершенных в Карачаево-Черкесии в 2010 году, назвали Рауфа Арашукова заказчиком этих преступлений. Расул Аджиев, совершивший в августе этого года явку с повинной по делу об убийстве лидера черкесского движения «Адыге-Хасэ» Аслана Жукова, рассказал следствию, что на устранение Жукова Арашуков готов был выделить 1 млн руб. Арашукова также называли причастным к убийству советника президента КЧР Фраля Шебзухова — об этом заявляли уже осужденный за это убийство Магомет Джубуев и арестованный в конце прошлого года предполагаемый организатор нападения Рустам Копсергенов. Согласно материалам следствия, они утверждали, что Арашуков просил напугать мешавшего ему в делах Шебзухова, а не убивать его, и заплатил за это 500 тыс. руб.
Родственники Шебзухова и Жукова в сентябре начали пикетировать республиканское управление Следственного комитета и написали письма главам СКР, Генпрокуратуры, ФСБ и Совета Федерации. В аппарате Арашукова заявили, что «с удивлением» относятся к заявлениям родственников погибших, назвали их бездоказательными и связали с действиями «провокаторов».
Председатель СКР Александр Бастрыкин забрал дела об убийствах в центральный аппарат комитета «для наиболее полного и эффективного расследования». РБК направил запрос в пресс-службу ведомства.