Бастрыкин забрал в Москву дела о заказных убийствах политиков в КЧР

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил передать дела о двух заказных убийствах в Карачаево-Черкесии в центральный аппарат ведомства. Фигуранты дел ранее назвали заказчиком убийств действующего сенатора, писал РБК

Александр Бастрыкин (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат СКР уголовные дела об убийствах советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова и общественного деятеля республики Аслана Жукова. Об этом говорится в сообщении официального представителя СКР Светланы Петренко, которое опубликовано на сайте ведомства.

Передача дел на федеральный уровень нужна «для наиболее полного и объективного расследования», указала Петренко. Следователи СКР должны будут «тщательно изучить материалы этих уголовных дел, выяснить досконально все обстоятельства совершения преступлений, установить заказчиков, произвести повторные допросы всех фигурантов, в том числе осужденных, и при наличии достаточных оснований привлечь к уголовной ответственности всех причастных к этим убийствам», — говорится в сообщении.

Убийства Шебзухова и Жукова произошли в 2010 году. Трое признавших вину киллеров и организаторов убийств назвали заказчиком преступлений действующего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, писал РБК во вторник, 11 сентября. Представители Арашукова назвали обвинения бездоказательными.

В соответствии с УПК члены Совфеда относятся к числу спецсубъектов: санкционировать их преследование может только лично председатель СКР с согласия председателя верхней палаты, полученного на основании представления генпрокурора.

Жуков был расстрелян в своем автомобиле в марте 2010 года; по делу был задержан Расул Аджиев, но спустя два года суд счел его непричастным к убийству и оправдал. Спустя еще шесть лет, в августе 2018 года, Аджиев, по данным следственного управления КЧР, совершил явку с повинной. В своих показаниях, которые изучил РБК, Аджиев рассказал, что указание убить Жукова за 1 млн руб. получил от своего знакомого Руслана Агоева — близкого родственника Арашукова. Он рассказал, что Арашуков хочет «физического устранения» человека, с которым у него конфликт и который «затронул его честь». Аджиев отказался от гонорара и попросил лишь купить ему автомобиль. Впоследствии киллер всё же воспользовался финансовой помощью сенатора, чтобы скрыться, говорится в протоколе его допроса.

Шебзухова избили бейсбольной битой и застрелили в мае 2010 года. Один из нападавших, Магомет Джубуев (он уже осужден), и организатор нападения Рустам Копсергенов (был арестован спустя семь лет поисков — в декабре 2017-го) рассказали на допросах, что в нападении был заинтересован Арашуков — он выделил на него 500 тыс. руб., при этом задачей было не убить Шебзухова, а лишь напугать. Тем не менее Джубуев выстрелил в Шебзухова, когда тот, как ему показалось, потянулся за своим оружием.

Родные убитых в сентябре провели серию пикетов возле республиканского управления СКР, а также обратились с письмом к Бастрыкину, генпрокурору Юрию Чайке, директору ФСБ Александру Бортникову и председателю Совфеда Валентине Матвиенко. Они указали, что следственные управления СКР по Карачаево-Черкесии и Северо-Кавказскому федеральному округу игнорируют свидетельства о виновности Арашукова и отказывают в его преследовании «по надуманным основаниям».

В следственном управлении по республике РБК отказались сообщать, проверяется ли причастность Арашукова к этим преступлениям, но заявили, что следствие идет законным путем и еще одно дело возбуждать не намерены. В аппарате Арашукова заявили, что «с удивлением» относятся к заявлениям родственников погибших и что никаких доказательств [его причастности к убийствам] нет». Действия родственников представители сенатора связали с «кампанией» против него, в которую «вкладываются большие ресурсы».