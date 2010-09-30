Генштаб: В армию начнут призывать по смс

Не исключено, что военкоматы введут новую практику оповещения призывников – посредством смс-сообщений или через Интернет, сообщил замначальника Генштаба РФ Василий Смирнов на пресс-конференции.

"Сегодня, конечно, можно подумать и давайте все вместе подумаем о вспомогательных направлениях для того, чтобы напомнить гражданину о необходимости военной службы. Это может быть и смс-сообщение, и Интернет или еще какое-то сообщение помимо повестки", - пояснил он.

Однако В.Смирнов указал, что, как и вчера, повестка останется главным средством оповещения будущих военнослужащих.

По словам замначальника Генштаба, в этом году больше 100 тыс. человек так и не получили свои повестки, еще около 30 тыс. призывников сменили место жительства, не уведомив комиссариаты, а шесть тыс. человек, получив извещения из военкоматов, не явились по требованию. Эта тенденция не нравится В.Смирнову, и он призвал граждан исполнить свой конституционный долг и явиться по месту требования.