Покупатель расплатился мешком мелочи

Продавцы магазина электроники в Бразилии не могли поверить своим глазам, когда один из клиентов, выбрав товары на кругленькую сумму, при расплате выложил перед ними огромный мешок с мелочью. В нем находилось ни много, ни мало 32 тысячи монет. Как оказалось, таким оригинальным способом покупатель наказал магазин за плохой сервис.

По словам 50-летнего Ернесто Торреса до Куто из местечка Нова-Игуачи, с его стороны это была своеобразная акция протеста. Он рассказал, что два года назад, когда он пытался приобрести в этом магазине товар в кредит, его вынудили ждать оформления в течение шесть часов. Причем в результате он все равно получил отказ. Куто затаил обиду и стал обдумывать план мести.

Тогда-то ему в голову и пришла блестящая идея расплатиться за следующую покупку в этом магазине исключительно мелочью. Два года Куто копил монеты, которых в результате набралось 32052.

Наконец он решил, что время для мести пришло. Одиннадцать сотрудников магазина в течение трех часов трудились над подсчетом монет. «Я проделал серьезную работу, но зато теперь чувствую себя отмщенным», - с удовлетворением говорит Куто.

по материалам Ananova