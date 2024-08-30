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Новые учебники истории для школьников утвердят к декабрю

Над новыми учебниками по истории работали 24 часа в сутки, сообщил Кравцов. Мединский рассказал, что на учебниках для девятого класса изобразили картину, подлинник которой, возможно, украли британские спецслужбы

Фото: РБК
Фото: РБК
Фото: РБК
Фото: РБК
Фото: РБК
Фото: РБК
Фото: РБК
Фото: РБК
Фото: РБК
Фото: РБК
Фото: РБК
Фото: РБК
Фото: РБК
Фото: РБК
Фото: РБК

Новые учебники по истории для средней школы с сентября будут проходить апробацию, по итогам которой могут внести изменения, после чего пройдут обсуждения с экспертами, а в декабре их включат в федеральный перечень. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов на пресс-конференции, передает корреспондент РБК.

«Те обещания, которые мы давали по поводу сроков создания государственных учебников, они исполнены», — сказал Кравцов.

Министр, объясняя необходимость единого учебника по всеобщей истории и истории России, напомнил, что прежде было «порядка 50 учебников, практически 50 разных историй нашей страны». С его слов, работа велась ежедневно, почти по 24 часа в сутки.

«Мы взяли за основу тот принцип, который был отработан на учебниках для 10-11 классах. Те фейки, та критика, которая была в отношении 10-11 классов, она не подтвердилась. Положительно учителя восприняли учебник, работают по нему», — заявил Кравцов и допустил, что «такие же фейки будут у наших недоброжелателей будет и в этот раз».

Мединский ответил на вопрос о пропаганде в учебнике истории
Политика
Фото:Александр Река / ТАСС

На учебнике для 5-го класса по истории древнего мира изображена Триумфальная арка в Пальмире (была разрушена боевиками в Сирии в 2015-м году), а на учебнике для 6-го класса по истории России — картина Васнецова «Богатыри».

На обложку пособия по истории нового времени для 7-го класса поместили Колумба, «открывающего Америку, на фоне индийского Тадж-Махала, куда он не доплыл», пояснил соавтор учебника, помощник президента Владимир Мединский. На обложке учебника по истории России за 7 класс картина «Навеки вместе» Михаила Хмелько к 300-летию воссоединения России и Украины. Она хранилась в Киеве, а последние 30 лет спрятана, пояснил он.

На учебнике истории России для 8-го класса можно увидеть Петра I, на обложке пособия по истории нового времени для 9-го класса — первую картину Верещагина «Подавление индийского восстания англичанами», над которой, как описал это Мединский, «символ колониальной империи». Там изображен Лондон. «Эта картина тоже исчезла, говорят, была выкуплена британским спецслужбами и пропала. Подлинника нет, — рассказал Мединский.

«Учебники перестали быть европоцентричными», — сказал соавтор Мединского, академик Александр Чубарьян.

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Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Минпросвещения Сергей Кравцов Владимир Мединский учебники история
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