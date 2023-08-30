Усыпальницу в Санкт-Петербурге, где похоронен Суворов, передали РПЦ

Речь идет о помещении площадью 473,8 кв. м на первом этаже лавры, где похоронены в том числе полководец Александр Суворов и регентша Анна Леопольдовна. РПЦ в обращении по поводу передачи усыпальницы назвала ее нижним храмом

Благовещенская усыпальница, Санкт-Петербург (Фото: Государственный музей городской скульптуры)

Здание Благовещенской усыпальницы на территории Александро-Невской лавры официально передали Русской православной церкви (РПЦ) в безвозмездное пользование на 100 лет, передает «78-й канал».

Власти Санкт-Петербурга одобрили передачу усыпальницы РПЦ 23 августа. «Передать в безвозмездное пользование религиозной организации для использования в соответствии с целями деятельности религиозной организации <...> на срок 100 лет нежилое помещение <...> 12-Н (далее — объект), находящееся в государственной собственности Санкт-Петербурга», — говорилось в распоряжении комитета имущественных отношений.

Фото: Государственный музей городской скульптуры

Речь идет о помещении площадью 473,8 кв. м на первом этаже лавры, в котором расположена усыпальница и где, в частности, похоронены сын и сестра российского императора Петра Великого, полководец Александр Суворов, правительница-регентша Анна Леопольдовна и другие государственные деятели Российской Империи.

РПЦ попросила передать здание в середине августа. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий направил в городской комитет имущественных отношений обращение с соответствующей просьбой. «Испрашиваемое нежилое помещение является нижним храмом в честь Благовещения Пресвятой Богородицы в здании Благовещенской церкви», — указал митрополит.

В 2017 году РПЦ передали одно из самых значительных сооружений Петербурга XIX века в стиле классицизма — Исаакиевский собор. Власти города дважды отказывали РПЦ в передаче собора — в 2015-м и в 2016 году. Однако за несколько дней до наступления 2017 года губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко объявил о передаче собора в безвозмездное пользование РПЦ на 49 лет. Несмотря на то что собор отдается церкви, он сохранит за собой «музейно-просветительскую функцию», пообещал губернатор.

Исаакиевский собор был возведен в 1818‒1858 годах по проекту Огюста Монферрана. Это крупнейший храм Санкт-Петербурга. В 1928 году постановлением ВЦИК СССР был передан в пользование Главнауки в качестве музейного памятника. В 2012 году Исаакиевский собор стал собственностью Санкт-Петербурга по указу российского правительства.