branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 31 августа
EUR ЦБ: 104,45 (+0,97) Инвестиции, 16:10 Курс доллара на 31 августа
USD ЦБ: 95,93 (+0,22) Инвестиции, 16:10
Венецианский кинофестиваль открылся в Италии. Фото с красной дорожки Life, 22:44
Мать главы испанского футбола попала в больницу на третий день голодовки Спорт, 22:23
В ВСУ заявили о гибели шести украинских пилотов на бахмутском направлении Политика, 22:21
В Брянской области сбили два беспилотника Политика, 22:15
На востоке Крыма сбили крылатую ракету Политика, 22:04
Архитектору из Петербурга дали шесть лет колонии за «фейки» об армии Политика, 21:52
Квартиры в Новой Москве: жить на природе и удобно добираться на работу РБК и ПИК, 21:46
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
«Зенит» проиграл аутсайдеру РПЛ в Кубке России Спорт, 21:42
Германия передала Украине 10 танков Leopard и 40 БМП Marder Политика, 21:41
Мятежники в Габоне назначили командующего гвардией временным президентом Политика, 21:30
Карпин вызвал в сборную почти 50 футболистов Спорт, 21:28
Доходность бондов «М.Видео» выше 20%. Почему инвесторы избавляются от них Инвестиции, 21:22
Усыпальницу в Санкт-Петербурге, где похоронен Суворов, передали РПЦ Общество, 21:16
Стрелкова доставили в суд в одной машине с украинцами Политика, 21:13
Общество ,  
0 

Усыпальницу в Санкт-Петербурге, где похоронен Суворов, передали РПЦ

РПЦ передали Благовещенскую усыпальницу в Александро-Невской лавре, где похоронен Суворов
Речь идет о помещении площадью 473,8 кв. м на первом этаже лавры, где похоронены в том числе полководец Александр Суворов и регентша Анна Леопольдовна. РПЦ в обращении по поводу передачи усыпальницы назвала ее нижним храмом
Благовещенская усыпальница, Санкт-Петербург
Благовещенская усыпальница, Санкт-Петербург (Фото: Государственный музей городской скульптуры)

Здание Благовещенской усыпальницы на территории Александро-Невской лавры официально передали Русской православной церкви (РПЦ) в безвозмездное пользование на 100 лет, передает «78-й канал».

Власти Санкт-Петербурга одобрили передачу усыпальницы РПЦ 23 августа. «Передать в безвозмездное пользование религиозной организации для использования в соответствии с целями деятельности религиозной организации <...> на срок 100 лет нежилое помещение <...> 12-Н (далее — объект), находящееся в государственной собственности Санкт-Петербурга», — говорилось в распоряжении комитета имущественных отношений.

Фото: Государственный музей городской скульптуры
Фото: Государственный музей городской скульптуры

Речь идет о помещении площадью 473,8 кв. м на первом этаже лавры, в котором расположена усыпальница и где, в частности, похоронены сын и сестра российского императора Петра Великого, полководец Александр Суворов, правительница-регентша Анна Леопольдовна и другие государственные деятели Российской Империи.

РПЦ попросила передать здание в середине августа. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий направил в городской комитет имущественных отношений обращение с соответствующей просьбой. «Испрашиваемое нежилое помещение является нижним храмом в честь Благовещения Пресвятой Богородицы в здании Благовещенской церкви», — указал митрополит.

В 2017 году РПЦ передали одно из самых значительных сооружений Петербурга XIX века в стиле классицизма — Исаакиевский собор. Власти города дважды отказывали РПЦ в передаче собора — в 2015-м и в 2016 году. Однако за несколько дней до наступления 2017 года губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко объявил о передаче собора в безвозмездное пользование РПЦ на 49 лет. Несмотря на то что собор отдается церкви, он сохранит за собой «музейно-просветительскую функцию», пообещал губернатор.

Читайте на РБК Pro
Как быстро успокоиться перед собеседованием: четыре приема
Индустрия на $15 трлн: как заработать на рынке путешествий
«Я впариваю фигню»: какие убеждения мешают менеджерам продавать больше
Ни одной идеи в голове. Как заново научиться креативить

Исаакиевский собор был возведен в 1818‒1858 годах по проекту Огюста Монферрана. Это крупнейший храм Санкт-Петербурга. В 1928 году постановлением ВЦИК СССР был передан в пользование Главнауки в качестве музейного памятника. В 2012 году Исаакиевский собор стал собственностью Санкт-Петербурга по указу российского правительства.

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Санкт-Петербург РПЦ гробница Александр Суворов
Материалы по теме
Кадры освящения памятника Сталину, из-за которого в РПЦ начали проверку
Общество
В РПЦ рассказали детали передачи «Троицы» Лавре на 49 лет
Политика