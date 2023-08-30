Снимавшего с рейсов «Уральских авиалиний» сотрудника проверит прокуратура

Проверку начали из-за жалоб на работника, проверяющего ручную кладь на рейсах в Домодедово. Он назначал штрафы за подходящие по габаритам вещи и снимал с рейсов за неподобающий тон. В авиакомпании сказали, что он подрядчик

Фото: Никита Попов / РБК

Генеральная прокуратура организовала проверку из-за сообщений о нарушении прав пассажиров в аэропорту Домодедово нанятым авиакомпанией «Уральские авиалинии» сотрудником.

«Как утверждается, работник коммерческой организации, представляющей интересы перевозчика в аэропортах Москвы по контролю за соблюдением норм провоза багажа и ручной клади при посадке на рейс, избирательно предъявлял требования к пассажирам при проверке размеров ручной клади, в том числе без достаточных оснований требовал заплатить денежные средства в случае неподтвержденных фактов превышения ее нормы», — говорится в сообщении.

Кроме того, этот работник «по малозначительным и спорным поводам» не допускал пассажиров на рейс. Он отстранен от выполнения обязанностей.

В ходе проверки будут оценивать действия авиакомпании, организации-подрядчика и ее сотрудников, в том числе по избирательному подходу к проверке габаритов ручной клади, законности взимания дополнительной платы и др. Также прокуроры дадут оценку возможным фактам злоупотребления при проверке провозимых вещей, при наличии оснований представителям авиакомпании объявят предостережения либо будут приняты другие меры реагирования.

«Мы не можем это опровергнуть или подтвердить, потому что он не сотрудник «Уральских авиалиний», он сотрудник подрядной организации», — сказал РБК представитель авиакомпании.

Ранее в соцсетях распространились сообщения с жалобами на работавшего в Домодедово на «Уральские авиалинии» Ильдара Латыпова, который назначал штрафы за перевес ручной клади, несмотря на то что сумки соответствовали габаритам. Кроме того, он не допускал пассажиров на рейс, если ему не нравилось их поведение, рассказывали очевидцы изданию «Подъем».

«Обращались в органы, даже были выиграны суды. Но в компании наплевательское отношение. Этот Ильдар совершает противоправные действия. А по чекам выясняется, что сборы идут не в «Уральские авиалинии», а открыто отдельное ООО, это по сути коллекторская контора, которая собирает эту дань», — сообщила одна из пассажирок рейса Москва — Иркутск.

На видео, опубликованных в соцсетях, видно, что пассажирка одного из рейсов платит штраф за сумку, которая вошла по габаритам в калибратор. Она возмутилась происходящим. В свою очередь, мужчина с бейджиком «Уральских авиалиний» уже после оплаты говорит, что не пускает ее на рейс из-за неподобающего тона.