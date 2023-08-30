branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 31 августа
EUR ЦБ: 104,45 (+0,97) Инвестиции, 16:10 Курс доллара на 31 августа
USD ЦБ: 95,93 (+0,22) Инвестиции, 16:10
Стрелкова доставили в суд в одной машине с украинцами Политика, 21:13
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:07
Какие проекты двигают Россию к углеродной нейтральности РБК и ДПиООС, 21:01
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 20:56
Почему военные свергли находившегося у власти 14 лет президента Габона Политика, 20:53
Боррель предложил создать в ЕС фонд военной помощи Украине на три года Политика, 20:49
16-летняя россиянка вылетела с US Open, проиграв шестой ракетке мира Спорт, 20:37
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Десять новостроек Москвы рядом с пляжами РБК и ПИК, 20:33
Трусова пропустит контрольные прокаты сборной России Спорт, 20:22
Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря Политика, 20:15
Шойгу поручил нарастить производство систем радиолокационного обнаружения Политика, 20:13
Снимавшего с рейсов «Уральских авиалиний» сотрудника проверит прокуратура Общество, 20:01
Прибыль «Газпрома» сократилась на 88%. Выплатит ли компания дивиденды Pro, 19:53
Время роста телекомов прошло. Почему отчет МТС не вызвал реакции рынка Pro, 19:47
Общество ,  
0 

Снимавшего с рейсов «Уральских авиалиний» сотрудника проверит прокуратура

Генпрокуратура начала проверку после жалоб на работника «Уральских авиалиний» в Домодедово
Проверку начали из-за жалоб на работника, проверяющего ручную кладь на рейсах в Домодедово. Он назначал штрафы за подходящие по габаритам вещи и снимал с рейсов за неподобающий тон. В авиакомпании сказали, что он подрядчик
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

Генеральная прокуратура организовала проверку из-за сообщений о нарушении прав пассажиров в аэропорту Домодедово нанятым авиакомпанией «Уральские авиалинии» сотрудником.

«Как утверждается, работник коммерческой организации, представляющей интересы перевозчика в аэропортах Москвы по контролю за соблюдением норм провоза багажа и ручной клади при посадке на рейс, избирательно предъявлял требования к пассажирам при проверке размеров ручной клади, в том числе без достаточных оснований требовал заплатить денежные средства в случае неподтвержденных фактов превышения ее нормы», — говорится в сообщении.

Кроме того, этот работник «по малозначительным и спорным поводам» не допускал пассажиров на рейс. Он отстранен от выполнения обязанностей.

В ходе проверки будут оценивать действия авиакомпании, организации-подрядчика и ее сотрудников, в том числе по избирательному подходу к проверке габаритов ручной клади, законности взимания дополнительной платы и др. Также прокуроры дадут оценку возможным фактам злоупотребления при проверке провозимых вещей, при наличии оснований представителям авиакомпании объявят предостережения либо будут приняты другие меры реагирования.

«Мы не можем это опровергнуть или подтвердить, потому что он не сотрудник «Уральских авиалиний», он сотрудник подрядной организации», — сказал РБК представитель авиакомпании.

Ранее в соцсетях распространились сообщения с жалобами на работавшего в Домодедово на «Уральские авиалинии» Ильдара Латыпова, который назначал штрафы за перевес ручной клади, несмотря на то что сумки соответствовали габаритам. Кроме того, он не допускал пассажиров на рейс, если ему не нравилось их поведение, рассказывали очевидцы изданию «Подъем».

Читайте на РБК Pro
Директор выписал себе премию: где проходят границы дозволенного
Плохой сценарий: сможет ли забастовка в Голливуде погубить Disney
«Страх, иди со мной!»: откуда берутся фобии и как их одолеть
Не стой на пути: почему у компаний в России хромает логистика

«Обращались в органы, даже были выиграны суды. Но в компании наплевательское отношение. Этот Ильдар совершает противоправные действия. А по чекам выясняется, что сборы идут не в «Уральские авиалинии», а открыто отдельное ООО, это по сути коллекторская контора, которая собирает эту дань», — сообщила одна из пассажирок рейса Москва — Иркутск.

На видео, опубликованных в соцсетях, видно, что пассажирка одного из рейсов платит штраф за сумку, которая вошла по габаритам в калибратор. Она возмутилась происходящим. В свою очередь, мужчина с бейджиком «Уральских авиалиний» уже после оплаты говорит, что не пускает ее на рейс из-за неподобающего тона.

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова, Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко
Домодедово Уральские авиалинии Генпрокуратура проверка
Материалы по теме
Глава Камчатки рассказал о тоннах красной икры в багаже пассажиров
Бизнес
В Домодедово задержали пассажира, который залез в багажный отсек самолета
Общество
В Шереметьево задержали мужчину после шутки об опасном предмете в багаже
Общество