Станцию «Владыкино» московского метро закрыли из-за запаха брома

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 августа
EUR ЦБ: 60,58 (+0,61) Инвестиции, 16:24
Курс доллара на 31 августа
USD ЦБ: 60,37 (0) Инвестиции, 16:24
WhatsApp получит поддержку звонков через умные часы Life, 16:51
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:49
Что делать, если застрял в лифте Партнерский проект, 16:43
Глава Якутии вслед за главой района попрыгал на батуте. Видео Политика, 16:34
Прозопагнозия: как живут люди, которые не могут никого узнать Социальная экономика, 16:27
Германия предложила приостановить соглашение по визовому режиму с Россией Политика, 16:24
Как россияне будут отдыхать в 2023 году. Календарь Общество, 16:24
Жители Херсонской области вновь остались без электричества Политика, 16:20
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Принудительно, а не добровольно: как решить проблему мусоропереработки Партнерский проект, 16:20
Из книготорговцев в миллиардеры: как Джефф Безос привел Amazon к успеху Pro, 16:18
Преступники под угрозой автомата лишили игрока сборной Франции €100 тыс. Спорт, 16:17
Нидерланды поддержали запрет на выдачу туристических виз россиянам Политика, 16:07
Лукашенко пожалел, что оставил процедуру выборов президента без изменений Политика, 15:59
От слов «потребности клиента» уже подташнивает: что нужно об этом знать Pro, 15:57
Общество ,  
0 

Станцию «Владыкино» московского метро закрыли из-за запаха брома

Фото: Николай Галкин / ТАСС
Фото: Николай Галкин / ТАСС

Причиной закрытия станции «Владыкино» на Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы, по предварительным данным, стал едкий запах брома из случайно разбитой емкости, рассказал «РИА Новости» представитель экстренных служб столицы. Об этом же сообщил Telegram-канал «Подъем» со ссылкой на источники.

Ранее столичный департамент транспорта сообщил в Telegram о временном закрытии станции «Владыкино» на вход и выход по требованию полиции. Поезда проезжают станцию без остановки.

«Мужчина случайно разбил небольшую банку с бромом возле входа», — рассказал собеседник «РИА Новости».

По его словам, из-за едкого запаха пришлось временно закрыть доступ людей на станцию. «Ждут специалистов для дезактивации и промывки места разлива брома», — резюмировал собеседник агентства.

Бром — ядовитое химическое вещество красно-бурого цвета с резким неприятным запахом. При соприкосновении с кожей образуются ожоги, при вдыхании раздражает дыхательные пути.

Как позже уточнил источник телеканала «360ТВ», вещество уже собрали в бочку и засыпали сорбентом. Вестибюль пока оцеплен, но метро работает в штатном режиме.

В Москве начали строить станцию «ЗИЛ» Троицкой ветки метро
Общество
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock «Данные очень тревожны». Ждет ли экономику Китая серьезный кризис
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Сможет ли Иран изменить мировой рынок нефти после «ядерной сделки»
Статьи
Pro
Как избежать налоговых доначислений за незаконную «оптимизацию» бизнеса
Инструкции
Pro
Из книготорговцев в миллиардеры: как Джефф Безос привел Amazon к успеху
Саммари
Pro
«Я за месяц заработал $110 млн»: как акции сети BBBY стали новым «мемом»
Статьи
Pro
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС С бенефициаров банкротов теперь можно будет взыскать налоговую недоимку
Кейсы
Pro
Фото: Dan Kitwood / Getty Images В России от управленцев ждут маскулинности. Как это ограничивает креатив
Инструкции
Pro
Фото: Sandra Mu / Getty Images Маркировка молочных продуктов: что ждет розницу с 1 сентября 2022 года
Инструкции

Станция «Владыкино» открыта в марте 1991 года в составе участка «Савёловская» — «Отрадное» Серпуховско-Тимирязевской линии. Глубина заложения станции — 10,5 м, среднесуточный пассажиропоток — 31,2 тыс. человек (максимальный показатель у метро «Комсомольская» — 187,1 тыс.).

Теги
метро Москвы закрытие химикаты
Материалы по теме
На севере Москвы загорелся склад рядом с депо метро на площади 800 кв. м
Общество
Мэр Москвы утвердил названия 22 строящихся станций метро
Общество
В мэрии анонсировали постройку 27 станций московского метро до 2025 года
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter