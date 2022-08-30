Станцию «Владыкино» московского метро закрыли из-за запаха брома

Фото: Николай Галкин / ТАСС

Причиной закрытия станции «Владыкино» на Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы, по предварительным данным, стал едкий запах брома из случайно разбитой емкости, рассказал «РИА Новости» представитель экстренных служб столицы. Об этом же сообщил Telegram-канал «Подъем» со ссылкой на источники.

Ранее столичный департамент транспорта сообщил в Telegram о временном закрытии станции «Владыкино» на вход и выход по требованию полиции. Поезда проезжают станцию без остановки.

«Мужчина случайно разбил небольшую банку с бромом возле входа», — рассказал собеседник «РИА Новости».

По его словам, из-за едкого запаха пришлось временно закрыть доступ людей на станцию. «Ждут специалистов для дезактивации и промывки места разлива брома», — резюмировал собеседник агентства.

Бром — ядовитое химическое вещество красно-бурого цвета с резким неприятным запахом. При соприкосновении с кожей образуются ожоги, при вдыхании раздражает дыхательные пути.

Как позже уточнил источник телеканала «360ТВ», вещество уже собрали в бочку и засыпали сорбентом. Вестибюль пока оцеплен, но метро работает в штатном режиме.

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Станция «Владыкино» открыта в марте 1991 года в составе участка «Савёловская» — «Отрадное» Серпуховско-Тимирязевской линии. Глубина заложения станции — 10,5 м, среднесуточный пассажиропоток — 31,2 тыс. человек (максимальный показатель у метро «Комсомольская» — 187,1 тыс.).