СК завел дело против запершего ребенка в холодильнике сотрудника магазина

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Следователи завели уголовное дело после того, как сотрудник супермаркета в Новосибирске закрыл в холодильнике магазина девятилетнего ребенка, сообщается на сайте следственного управления по региону.

Дело возбуждено по п. «д» ч. 2 ст. 127 УК (незаконное лишение свободы несовершеннолетнего), по ней грозит до пяти лет лишения свободы.

Как накануне сообщили «Вести.Новосибирск», местный житель заявил, что сотрудник магазина закрыл его девятилетнего ребенка в холодильнике после того, как тот попросил убрать просроченные продукты с прилавков. Инцидент произошел в магазине сети «Мария-Ра», работающей в Западной Сибири.

«Дети пошли в магазин с целью собрать просроченную продукцию и предъявить ее администратору, чтобы эти товары убрать оттуда. Это была их детская инициатива, никто их к этому не подталкивал», — рассказал мужчина. По его словам, дети не собирались красть продукты, а собрали в тележку и показали сотруднице. Та выпроводила их из супермаркета, но сын мужчины вернулся и показал ей статью о праве клиентов требовать убрать «просрочку».

Как утверждает отец мальчика, после этого к его сыну подошел мужчина и затащил в подсобку. «Подтащил к холодильнику. Выкинул оттуда коробки какие-то, засунул ребенка и закрыл», — заявил он. Школьника вытащили из холодильника лишь после того, как он стал звонить в полицию.

РБК направил запрос в головной офис сети «Мария-Ра».