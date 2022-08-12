Росздравнадзор начал оценку причин гибели ребенка при лечении от СМА

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После смерти ребенка, страдавшего спинальной мышечной атрофией (СМА) и принимавшего швейцарский препарат «Золгенсма», Росздравнадзор инициировал проверку обстоятельств произошедшего, сообщается на сайте ведомства.



«Росздравнадзор проводит комплексную оценку обстоятельств причин гибели ребенка на фоне приема препарата «Золгенсма», — говорится в сообщении.

Спинальная мышечная атрофия — редкая генетическая болезнь, при которой поражаются двигательные нейроны спинного мозга, что приводит к атрофии и параличу мышц. В мире существует три препарата для ее лечения: «Спинраза», «Рисдиплам» и «Золгенсма».

О гибели двоих детей — одного в России и одного в Казахстане — сообщило агентство Reuters cо ссылкой на заявление пресс-службы производителя препарата, фармкомпании Novartis. Дети умерли из-за

острой печеночной недостаточности, которая наступила после 5–6 недель введения препарата методом инфузии и через несколько дней после начала постепенного снижения дозы кортикостероидов — противовоспалительных средств.

«Золгенсма» является самым дорогим препаратом в мире (один укол стоит $2,125 млн). В России его зарегистрировали в конце 2021 года, в июле этого года лекарство поступило в оборот.

Раньше для лечения СМА использовали «Спинразу» и «Рисдиплам», которые надо принимать пожизненно. Укол «Золгенсма» делают только один раз, в возрасте до двух лет. Младенцы, которым вводят «Золгенсму» в течение шести месяцев после рождения, перестают терять контроль над мышцами, но лекарство не может обратить вспять уже нанесенный ущерб. До регистрации швейцарский препарат в страну завозил благотворительный фонд «Круг добра».

