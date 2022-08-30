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В деле об убийстве вора в законе в фитнес-клубе появились новые фигуранты

Столичные следователи выделили в отдельное производство уголовное дело по факту убийства и незаконного хранения оружия в отношении уроженца Грузии и жителя Тамбова
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

В понедельник, 29 августа, следователь одного из отделов ГСУ СКР по Москве выделила в отдельное производство уголовное дело по факту убийства по найму, совершенное группой лиц (п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК), а также по факту незаконного приобретения и хранения оружия (п. «а» ч. 3 ст. 222 УК) в отношении уроженца Грузии Намика Салифова и проживающего в Тамбове Ровшана Аббасова. Об этом РБК рассказал источник в правоохранительных органах, информацию подтвердил другой источник, знакомый с материалами расследования.

По версии следствия, они являются соучастниками убийства криминального авторитета Али Гейдарова (Алик Рыжий).

Гейдаров был убит в апреле прошлого года в фитнес-клубе «Дон-Спорт Алые паруса» на Авиационной улице в Москве. Тогда представитель столичного управления Следственного комитета сообщил, что неизвестный мужчина произвел в Аббасова несколько выстрелов из огнестрельного оружия, от которых последний скончался на месте происшествия, после чего нападавший скрылся.

Позднее силовики задержали Матлаба Султанова, уроженца Азербайджана, который заявлял, что причиной убийства стал личный конфликт и за преступление он не получал ни от кого денег.

Источник РБК в правоохранительных органах причисляет Али Рыжего к кругу лиц, имеющих отношение к криминальному авторитету Аслану Усояну (Дед Хасан), который был убит в Москве в 2013 году. Известно, что на Гейдарова было совершено три покушения.

В 2014 году его арестовали по обвинению в ограблении. В 2016-м он получил семь лет лишения свободы, в июне 2020 года Гейдаров был освобожден условно-досрочно.

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Теги
Дмитрий Серков Дмитрий Серков
криминальный авторитет убийство расследование Дед Хасан вор в законе
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