Умер один из создателей «Смешариков»

Художественный руководитель проекта Анатолий Прохоров умер в возрасте 72 лет. С 2003 года он руководил анимационный проектом «Смешарики»

Анатолий Прохоров (Фото: Евгений Егоров / ТАСС)

В возрасте 72 лет умер художественный руководитель проекта «Смешарики» Анатолий Прохоров. Об этом РБК сообщил художник-мультипликатор, один из основателей студии «Пилот» Игорь Ковалёв.

«Анатолий Прохоров скончался сегодня в первой половине дня», — сказал он.

Также о смерти Прохорова сообщил на своей странице в Facebook аниматор Константин Бронзит. Он назвал Прохорова своим главным учителем.

«Это человек, который сформировал меня как режиссера. Это был мой главный Учитель...», — говорится в сообщении.