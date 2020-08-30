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Умер один из создателей «Смешариков»

Художественный руководитель проекта Анатолий Прохоров умер в возрасте 72 лет. С 2003 года он руководил анимационный проектом «Смешарики»
Анатолий Прохоров
Анатолий Прохоров (Фото: Евгений Егоров / ТАСС)

В возрасте 72 лет умер художественный руководитель проекта «Смешарики» Анатолий Прохоров. Об этом РБК сообщил художник-мультипликатор, один из основателей студии «Пилот» Игорь Ковалёв.

«Анатолий Прохоров скончался сегодня в первой половине дня», — сказал он.

Также о смерти Прохорова сообщил на своей странице в Facebook аниматор Константин Бронзит. Он назвал Прохорова своим главным учителем.

«Это человек, который сформировал меня как режиссера. Это был мой главный Учитель...», — говорится в сообщении.

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Анатолий Прохоров — российский продюсер. Родился в 1948 году в Осло, окончил физический факультет МГУ. Организатор Клуба пластического искусства ЦДРИ СССР и анимационной студии «Пилот». С 2003 года был руководителем анимационного проекта «Смешарики».

Автор: Роман Котерев
Теги: смешарики, новости
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