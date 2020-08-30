Умер один из создателей «Смешариков»
В возрасте 72 лет умер художественный руководитель проекта «Смешарики» Анатолий Прохоров. Об этом РБК сообщил художник-мультипликатор, один из основателей студии «Пилот» Игорь Ковалёв.
«Анатолий Прохоров скончался сегодня в первой половине дня», — сказал он.
Также о смерти Прохорова сообщил на своей странице в Facebook аниматор Константин Бронзит. Он назвал Прохорова своим главным учителем.
«Это человек, который сформировал меня как режиссера. Это был мой главный Учитель...», — говорится в сообщении.