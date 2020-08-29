Умер народный артист СССР Владимир Андреев

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Забыть про счет
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 августа
USD ЦБ: 74,64 (-0,6) Инвестиции, 28 авг, 13:42
Курс евро на 29 августа
EUR ЦБ: 88,74 (-0,25) Инвестиции, 28 авг, 13:42
У посольства России в Берлине произошли столкновения с полицией Общество, 18:49 Акция сторонниц оппозиции в Минске. Фоторепортаж Политика, 18:37  Трамп сравнил свою дочь с кандидатом в вице-президенты от демократов Политика, 18:30 Власти Турции заявили об угрозе военного конфликта с Грецией Политика, 18:14 СМИ назвали срок летных испытаний гиперзвуковой ракеты «Циркон» Технологии и медиа, 18:12 Какие профессии выбирает поколение Z Совместный проект, 18:01 Тарифы ОСАГО, Путин на «Аурусе» и Lada Quest. Главные автоновости недели Авто, 17:52 Кокорин отреагировал на новость о своем переходе из «Спартака» в «Рому» Спорт, 17:51 Истребители НАТО провели российские самолеты над пятью морями и океаном Политика, 17:42 Жители России приобрели туры с кешбэком на ₽1,4 млрд Бизнес, 17:38 Умер народный артист СССР Владимир Андреев Общество, 17:31 В Казани прокуратура начала проверку из-за избиения матерью ребенка Общество, 17:21 РБК Pro: стендап и «бароны-разбойники». Лучшие деловые книги августа Pro, 17:16 Задержанный в Минске «боевик ЧВК» назвал свою версию произошедшего Общество, 17:15
Общество ,  
0 

Умер народный артист СССР Владимир Андреев

Актер скончался спустя два дня после 90-летнего юбилея. По словам ректора ГИТИСа, у него была ишемическая болезнь сердца. Прощание с Андреевым пройдет в театре имени Ермоловой
Владимир Андреев
Владимир Андреев (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Актер и режиссер, народный артист СССР Владимир Андреев умер в возрасте 90 лет, сообщил РБК ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

Прощание с Андреевым, предположительно, пройдет в среду, 2 сентября, в Московском драматическом театре им. М.Н. Ермоловой, добавил он.

«Мне позвонила супруга Андреева, актриса Наталья Селезнева, и сказала, что несколько минут назад на даче его не стало, — сообщил Заславский ТАСС. — Два дня назад мы отмечали 90-летие Владимира Андреева, он неважно себя чувствовал, у него была ишемическая болезнь сердца».

На сайте театра сообщается, что точные дата и место прощания станут известны позднее.

Владимир Андреев родился 27 августа 1930 года в Москве. В 1952 году он окончил актерский факультет ГИТИСа и поступил в театр Ермоловой, где сыграл десятки ролей, а затем стал главным режиссером. С 1990 по 2012 год Андреев был художественным руководителем театра, в 2012 году был назначен его президентом.

На счету Андреева также постановки в Малом театре, где он был главным режиссером в 1985–1988 годах, и несколько зарубежных спектаклей.

Он преподавал в ГИТИСе, заведовал кафедрой актерского мастерства. Среди учеников Андреева — Елена Яковлева, Виктор Раков и Кристина Орбакайте.

Читайте на РБК Pro
РБК Pro: 2008, 2014, 2020 - как во время кризисов страдал рынок труда РБК Pro: что делать, если сотрудник некомпетентен. Инструкция РБК Pro: как организовать удаленную работу отдела продаж РБК Pro: зачем супермаркетам превращаться в дарксторы

Среди самых известных киноработ Андреева — роли в фильмах «Ночной патруль», «Сказка о царе Салтане», «Ультиматум».

В 1993 году Андреев был удостоен международной премии им. К. Станиславского, в 2000 году его наградили орденом Почета за заслуги в развитии театрального искусства. Он также полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

Авторы: Наталия Анисимова, Роман Кирьянов
Теги: Владимир Андреев
Материалы по теме
Умер актер Виктор Проскурин
Общество
Умер народный артист России Владимир Никонов
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter