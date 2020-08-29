Умер народный артист СССР Владимир Андреев

Актер скончался спустя два дня после 90-летнего юбилея. По словам ректора ГИТИСа, у него была ишемическая болезнь сердца. Прощание с Андреевым пройдет в театре имени Ермоловой

Владимир Андреев (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Актер и режиссер, народный артист СССР Владимир Андреев умер в возрасте 90 лет, сообщил РБК ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

Прощание с Андреевым, предположительно, пройдет в среду, 2 сентября, в Московском драматическом театре им. М.Н. Ермоловой, добавил он.

«Мне позвонила супруга Андреева, актриса Наталья Селезнева, и сказала, что несколько минут назад на даче его не стало, — сообщил Заславский ТАСС. — Два дня назад мы отмечали 90-летие Владимира Андреева, он неважно себя чувствовал, у него была ишемическая болезнь сердца».

На сайте театра сообщается, что точные дата и место прощания станут известны позднее.

Владимир Андреев родился 27 августа 1930 года в Москве. В 1952 году он окончил актерский факультет ГИТИСа и поступил в театр Ермоловой, где сыграл десятки ролей, а затем стал главным режиссером. С 1990 по 2012 год Андреев был художественным руководителем театра, в 2012 году был назначен его президентом.