В России выявили 4980 новых случаев заболевания COVID-19

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В России выявлено 4980 новых случаев заражения коронавирусом за сутки, следует из данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Ни одного случая не зарегистрировано в Ненецком автономном округе и на Чукотке.

Общее число зараженных с начала эпидемии достигло 990 326 человек. Москва входит в число регионов с наименьшими темпами прироста числа заболевших COVID-19, он составляет 0,3%, в Московской области — 0,2%

За весь период зафиксировано 17 093 летальных исхода, выздоровели 806 982 человека.

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