Пожар на НПО автоматики в Екатеринбурге. Видео
Пожар произошел в Екатеринбурге в здании НПО автоматики имени академика Н.А. Семихатова, которое входит в структуру «Роскосмоса», огонь охватил 800 кв. м кровли. Позднее часть кровли обрушилась, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России.
На предприятии разрабатывают и производят системы управления для космических ракет. По данным E1, в горящем корпусе делают системы управления для ракет-носителей «Союз-2», в частности платы и микросхемы.
Информация о пострадавших в МЧС не поступала.
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