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Общество ,  
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Пожар на НПО автоматики в Екатеринбурге. Видео

Появились кадры с места пожара на НПО автоматики в Екатеринбурге

Пожар на НПО автоматики в Екатеринбурге. Видео
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Пожар произошел в Екатеринбурге в здании НПО автоматики имени академика Н.А. Семихатова, которое входит в структуру «Роскосмоса», огонь охватил 800 кв. м кровли. Позднее часть кровли обрушилась, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России.

На предприятии разрабатывают и производят системы управления для космических ракет. По данным E1, в горящем корпусе делают системы управления для ракет-носителей «Союз-2», в частности платы и микросхемы.

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Информация о пострадавших в МЧС не поступала.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина, Елена Степанова Елена Степанова
Екатеринбург Пожар НПО автоматики
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