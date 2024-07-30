Минобрнауки предложило строить дешевое жилье для студентов у вузов

Ведомство поддерживает инициативы, согласно которым предлагается строить ближе к вузам жилье, способное конкурировать с обычным арендным, сказал министр. Учащиеся могли бы арендовать его вместо обычных съемных квартир, пояснил он

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В Минобрнауки поступают предложения дать возможность строить жилье для студентов около вузов с правовым статусом, отличным от общежитий, чтобы учащиеся могли арендовать его вместо обычных съемных квартир. Об этом заявил глава ведомства Валерий Фальков, выступая в Госдуме, передает ТАСС.

Предлагается сделать так, чтобы такое жилье могло составлять конкуренцию арендному и было расположено ближе к учебным заведениям, отметил министр.

«[Чтобы] там был порядок, родители были уверены, что они, оставляя детей, будут за них спокойны. И при этом стоимость будет на уровне или дешевле, чем это арендное жилье. Нам представляется, что это очень хорошее предложение, тем более есть опыт целого ряда регионов», — сказал он.

По оценке Минобрнауки, сегодня в России насчитывается 3022 студенческих общежития, в них проживают свыше 770 тыс. учащихся. Причем две трети общежитий были построены более 50 лет назад. Фальков предложил закрепить в нормативе стоимости обучения в университетах расходы на содержание и ремонт общежитий.

Неделей ранее министр высказал мнение, что места в общежитиях вузов следует выделять только малоимущим студентам или учащимся, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

По его словам, цены на проживание в студенческих общежитиях абсолютно несоразмерны расходам на их содержание — и, по сути, общежития выполняют социальную функцию. «Очевидно, надо решать вопрос, и общежитие как сущность оставлять только для малоимущих студентов либо тех, кто находится в сложной жизненной ситуации», — сказал 22 июля Фальков.

Стоимость проживания в общежитии для студентов в России варьируется в зависимости от вуза и региона. В НИУ ВШЭ для общежитий в Москве и области цены в 2024 году составят от 1018 до 2665 руб., студенты-бюджетники МГУ платят 120 руб. в месяц. В Кубанском государственном университете плата равняется около 1000–1200 руб., в Казанском федеральном университете — 670–730 руб., в Уральском федеральном университете — от 1458 до 3174 руб.

В этом году, как сообщал Фальков, в вузах выделено наибольшее за последние годы число бюджетных мест — 621 тыс. Из них почти 30 тыс. предусмотрены для выпускников школ новых регионов.