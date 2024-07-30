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МЧС будет использовать танк для тушения труднодоступных пожаров в ДНР

ГПМ-54 с танком объединяет наличие брони и базового шасси, она спроектирована на базе танка Т-54. Она предназначена для тушения пожаров в сложных условиях в местах, недоступных для обычных пожарных машин
Бронированная гусеничная аварийно-спасательная машина&nbsp;ГПМ-54
Бронированная гусеничная аварийно-спасательная машина ГПМ-54 (Фото: Linar Khalitov / Wikipedia )

Российское МЧС намерено применять танк для тушения труднодоступных пожаров на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом рассказал «РИА Новости» начальник отдела организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ главного управления ведомства по республике, полковник внутренней службы Владимир Муренков.

Речь идет о ГПМ-54. Аббревиатура ГПМ расшифровывается как гусеничная пожарная машина, а число 54 означает, что она сделана на базе танка Т-54, пояснил Муренков.

Пожарный танк применяют, когда существует риск, что участники тушения пожара получат травмы из-за высокой температуры или возможного взрыва, отметил собеседник агентства.

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Фото:Jens Schlueter / Getty Images

«С танком их объединяет базовое шасси и наличие некоторой брони, которая защищает экипаж. Данное транспортное средство предназначено для тушения пожара в сложных условиях, там, где традиционные пожарные автомобили не смогут доставить боевой расчет к месту пожара», — рассказал он.

ГПМ-54 отличают не только наличие брони и повышенная проходимость, но и эффективность тушения пожаров, продолжил Муренков. Машина оборудована отвалом, который позволяет делать проходы в труднодоступных местах. Гусеничное шасси обеспечивает дополнительную проходимость там, где колесные транспортные средства не смогут проехать. Дальность подачи водяной струи составляет до 60 м, а при подаче пены — до 40 м, рассказал он.

ГПМ-54 была разработана в Советском Союзе в середине 1970-х годов. Такие машины использовались при тушении пожаров на военных складах с боеприпасами, несли дежурство на космодроме Байконур во время взлета и посадки космического корабля «Буран». Также они применялись при ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
ДНР танки пожары МЧС тушение
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