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Общество ,  
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Танк открыл стрельбу на трассе в Германии и задел машину

В Германии танк, направлявшийся на военные учения, открыл стрельбу и задел машину местной жительницы. Об этом сообщает немецкая газета Der Spiegel со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 14 июля, на федеральной трассе Бундесштрассе 12 в Баварии. Танк бундесвера передвигался в колонне военной техники, которая ехала на учения.

По пути в город Пассау танк несколько раз выстрелил, в результате чего гильзы от патронов попали во встречную машину. За рулем находилась 32-летняя женщина, она не пострадала.

В Нижнем Тагиле танк протаранил пытавшуюся проехать на красный машину
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Фото:Евгений Курсков / ТАСС

Der Spiegel отмечает, что танк был заряжен холостыми патронами, а оружие было направлено вверх в целях безопасности.

Прокуратура Пассау примет участие в проверке в связи с произошедшим.

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