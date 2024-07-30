Кадры с обмелевшей после прорыва дамбы частью Беломорканала

Как обмелела часть Беломорканала после прорыва дамбы. Видео

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Уровень воды между шлюзами Беломорканала, где произошел прорыв дамбы, снизился на четыре метра, рассказал глава Карелии Артур Парфенчиков. По его словам, угрозы затопления нет, продолжаются поиски пропавших. В Сегежской больнице остаются трое пострадавших, включая одного ребенка, добавил губернатор.