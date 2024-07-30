Как обмелела часть Беломорканала после прорыва дамбы. Видео
Уровень воды между шлюзами Беломорканала, где произошел прорыв дамбы, снизился на четыре метра, рассказал глава Карелии Артур Парфенчиков. По его словам, угрозы затопления нет, продолжаются поиски пропавших. В Сегежской больнице остаются трое пострадавших, включая одного ребенка, добавил губернатор.
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