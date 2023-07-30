«Ъ» узнал о новом процессе против экс-командира спецназа «Вымпел»

По версии следствия, генерал-майор ФСБ и его подчиненный похитили и присвоили средства госпредприятия, фиктивно трудоустроив туда жену и сына последнего. Обвинение просит назначить всем фигурантам от двух до 12 лет лишения свободы

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Обвинение попросило назначить 10 лет лишения свободы для бывшего командира управления «Вымпел» центра спецназа ФСБ и экс-главы госпредприятия «Ведомственная охрана объектов промышленности России» (ВООП) Владимира Подольского по делу о хищении более 25 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ), пишет «Коммерсантъ». Военная прокуратура также предложила лишить его орденов и генеральского звания.

По версии следствия, генерал-майор ФСБ Подольский вместе со своим подчиненным, занимавшим пост исполнительного директора ВООП, Андреем Польщиковым похитили средства, номинально устроив на работу жену и сына последнего.

Следователи считают, что Ларису и Максима Польщиковых фиктивно трудоустроили в 2012 году, после чего им на карты в течение четырех лет было перечислено 25,4 млн рублей. Эти средства сообщники поделили между собой, утверждает обвинение.

Польщикову военная прокуратура попросила назначить 12 лет заключения, его жене и сыну — четыре и два года соответственно. Обвинение также предложило удовлетворить иск ВООПа о возмещении фигурантами дела ущерба в размере 25,4 млн руб.

Одновременно с этим обвинение выступило за прекращение дела по другому эпизоду — о воспрепятствовании расследованию — в связи с истечением срока давности. Фигуранты хотели зарезать следователя, который расследовал хищения в ВООПе, утверждалось в материалах дела, пишет газета.

Адвокаты обвиняемых настаивают на их оправдании, по-разному описывают события, которые легли в основу уголовного дела.

Так, защита Подольского утверждает, что Польщиков подставил их клиента, фиктивно оформив в ВООП жену и сына. Генерал признал свою халатность, но назвал невозможным уследить за всеми сотрудниками.

В то же время защита остальных фигурантов дела утверждает, что Польщиков устроил на работу членов семьи именно по просьбе Подольского, которому он «не осмелился перечить». Генерал говорил, что средства выпишут на них, но на самом деле пойдут на содержание добровольцев в ДНР и ЛНР, утверждает защита семьи Польщиковых.

РБК направил запрос в пресс-службу Московского гарнизонного военного суда.