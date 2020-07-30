Президента «Нобель Ойл» задержали по делу о мошенничестве

Григорий Гуревич ранее возглавлял банк «Рублев», а проходящий с ним по делу Сергей Шаповал был членом совета директоров банка. «Рублев» остался без лицензии ЦБ летом 2018 года

Григорий Гуревич (Фото: komi-nobel.ru)

Следственный комитет подал в суд ходатайство об аресте задержанного президента нефтяного холдинга «Нобель Ойл» Григория Гуревича.

В пресс-службе Басманного суда РБК сообщили, что Григорий Гуревич, председатель совета директоров и президент ООО «Нобель Ойл» и Сергей Шаповал, который в настоящее время не работает, обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

В отношении Шаповала ходатайство удовлетворено, ему избрали содержание под стражей до 20 августа 2020 года, уточнили в пресс-службе.

О конкретном содержании обвинений на момент подготовки этого материала информация не поступала. Особо крупным считается для данной статьи стоимость имущества, превышающая 12 млн руб.

По данным из открытых источников, Гуревич был председателем совета директоров банка «Рублев», а Шаповал — членом совета директоров.