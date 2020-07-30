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Президента «Нобель Ойл» задержали по делу о мошенничестве

Григорий Гуревич ранее возглавлял банк «Рублев», а проходящий с ним по делу Сергей Шаповал был членом совета директоров банка. «Рублев» остался без лицензии ЦБ летом 2018 года
Григорий Гуревич
Григорий Гуревич (Фото: komi-nobel.ru)

Следственный комитет подал в суд ходатайство об аресте задержанного президента нефтяного холдинга «Нобель Ойл» Григория Гуревича.

В пресс-службе Басманного суда РБК сообщили, что Григорий Гуревич, председатель совета директоров и президент ООО «Нобель Ойл» и Сергей Шаповал, который в настоящее время не работает, обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

В отношении Шаповала ходатайство удовлетворено, ему избрали содержание под стражей до 20 августа 2020 года, уточнили в пресс-службе.

О конкретном содержании обвинений на момент подготовки этого материала информация не поступала. Особо крупным считается для данной статьи стоимость имущества, превышающая 12 млн руб.

По данным из открытых источников, Гуревич был председателем совета директоров банка «Рублев», а Шаповал — членом совета директоров.

Центробанк объявил об отзыве лицензии у банка 27 июня 2018 года. РБК направил запрос в АСВ.

По состоянию на 1 июня 2018 года банк «Рублев» занимал 176-е место в банковской системе России. При лишении его лицензии Центробанк заявил, что «бизнес-модель АО КБ «Рублев» была ориентирована на привлечение денежных средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества». В итоге «формирование по требованию надзорного органа резервов, адекватных принятым рискам, привело к полной утрате собственных средств», говорилось в пресс-релизе ЦБ. В банке была назначена временная администрация, он был участником системы страхования вкладов.

За несколько дней до отзыва лицензии банк приостановил открытие новых и пополнение уже открытых вкладов граждан.

Группа компаний «Нобель Ойл» ведет добычу на Южно-Ошском и Осокинском месторождениях, а также занимается разработкой других открытых месторождений, указано на сайте предприятия.

С 2009 года акционерами «Нобель Ойл» являются инвестиционный фонд China Investment Corporation и гонконгская Oriental Patron. В сумме оба иностранных инвестора владеют 50% группы.

Авторы: Владислав Гордеев, Артем Афонский
При участии: Павел Казарновский
Теги: суд, мошенничество, арест
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