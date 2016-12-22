ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,52 62,69 EUR Нал. 74,08 73,17 USD Бирж. 63,21 +0,18 EUR Бирж. 73,62 +0,19 USD ЦБ. 62,79 -0,16 EUR ЦБ. 73,41 +0,10 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 6075,30 -138,60 IMOEX 2238,74 +0,35% RTSI 1115,65 +0,18% Brent 76,61 +1,34% DJIA 24283,11 +0,12% Nasdaq 7561,63 +0,39%
ЦБ отозвал лицензию у банка из второй сотни
Лента новостей
В Киргизии госпитализировали 11 человек с сибирской язвой 11:04, Общество ФСК «Лидер» купила 5,4 га земли в Петербурге за 1 млрд руб. 10:59, Строительство Режиссер Богомолов подтвердил свой уход из МХТ им. Чехова 10:58, Общество X5 Retail Group сменила гендиректора магазинов «Перекресток» 10:46, Бизнес Как России не пропустить четвертую технологическую революцию 10:45, Партнерский материал В Петропавловске-Камчатском без света остались около 100 тыс. человек 10:39, Общество В заложниках у статистической погрешности: почему сложно верить Росстату 10:36, Мнение Авиакомпания «Эйр Астана» отметила 16 лет на российском рынке​ 10:32, Пресс-релизы СМИ узнали о планах инвесторов убрать Цукерберга с поста главы Facebook 10:28, Технологии и медиа Миллионер без трущоб: как юный индиец создал сеть отелей на $1 млрд 10:18, Свое дело ГК «Сканэкс» проведет мониторинг земель по заказу Росреестра 10:16, Пресс-релизы 6 вдохновляющих видео для занятий спортом в любой точке мира 10:09, Спецпроект РБК PINK В Минусинске 10 человек пострадали в ДТП с двумя автобусами 10:08, Общество Компания ASUS представила смартфон ZenFone Max Pro​ (М1) 09:57, Пресс-релизы Как и зачем идти сотни километров: история путешествия по Португалии 09:53, Стиль Как сыр в масле: «Молвест» вел подготовку к импортозамещению с 2011 года 09:52, РБК и Сбербанк В Нью-Йорке спецназ эвакуировал самолет из-за ложного сигнала о захвате 09:41, Общество Рука Бога, лучшая сборная СССР и осьминог: курьезы ЧМ по футболу 09:30, Спецпроект РБК Спорт ЦБ отозвал лицензию у банка из второй сотни 09:30, Финансы Кадыров заявил о восхищении сборной Египта от размещения в Чечне на ЧМ 09:14, Общество Вертолет эвакуировал пострадавшего в ДТП с грузовиком в Москве 09:12, Общество США урезали финансирование возглавляемой россиянином структуры ООН 09:01, Политика Как бизнесу сократить транспортные расходы на 25% 08:49, РБК и «Шелл» Марадона рассказал о своем состоянии 08:46, Общество Таможня возбудила дело о пропавшем кредите Промсвязьбанка на 1 млрд руб. 08:33, Общество В МИДе рассказали об условиях погашения задолженности по взносам в ПАСЕ 08:27, Политика Кабмин отверг идею разрешить продажу лекарств в продуктовых магазинах 08:00, Общество Мужчина в форме на конференции ОБСЕ сообщил о передаче взрывчатки Сенцову 07:36, Общество
ЦБ отозвал лицензию у банка из второй сотни
Финансы, 09:30
0
ЦБ отозвал лицензию у банка из второй сотни
Банк «Рублев» занимает 176-е место в банковской системе страны. Причиной произошедшего в Центробанке назвали размещение привлеченных средств в активах «неудовлетворительного качества»
Фото: Андрей Любимов / РБК

Московский коммерческий банк «Рублев» лишен лицензии на ведение банковских операций, говорится в сообщении, размещенном на сайте ЦБ. Остановка деятельности финансовой организации была вызвана неисполнением федеральных законов и нехваткой капитала.

«Бизнес-модель АО КБ «Рублев» была ориентирована на привлечение денежных средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества. Формирование по требованию надзорного органа резервов, адекватных принятым рискам, привело к полной утрате собственных средств», — говорится в пресс-релизе ЦБ. В банке назначена временная администрация.

«Рублев» является участником системы страхования вкладов. Согласно данным ЦБ, «Рублев» к 1 июня 2018 года занимал 176-е место в банковской системе России.

Согласно сообщению на сайте банка, «Рублев» с 21 июня приостановил открытие новых и пополнение уже открытых вкладов граждан.

Председатель совета директоров банка Григорий Гуревич также является председателем совета директоров и президентом нефтегазового холдинга «Нобель Ойл». Как указано в его биографии, ранее он был первым вице-президентом ТНК по геологии и добыче нефти.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Центробанк , Отзыв лицензии
Главное
Режиссер Богомолов подтвердил свой уход из МХТ им. Чехова Общество
Материалы по теме
Связанный с бывшей супругой Сечина Мосуралбанк лишился лицензии Финансы
ЦБ отозвал лицензию у ростовского банка из четвертой сотни Финансы
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter