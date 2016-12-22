ЦБ отозвал лицензию у банка из второй сотни

Московский коммерческий банк «Рублев» лишен лицензии на ведение банковских операций, говорится в сообщении, размещенном на сайте ЦБ. Остановка деятельности финансовой организации была вызвана неисполнением федеральных законов и нехваткой капитала.
«Бизнес-модель АО КБ «Рублев» была ориентирована на привлечение денежных средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества. Формирование по требованию надзорного органа резервов, адекватных принятым рискам, привело к полной утрате собственных средств», — говорится в пресс-релизе ЦБ. В банке назначена временная администрация.
«Рублев» является участником системы страхования вкладов. Согласно данным ЦБ, «Рублев» к 1 июня 2018 года занимал 176-е место в банковской системе России.
Согласно сообщению на сайте банка, «Рублев» с 21 июня приостановил открытие новых и пополнение уже открытых вкладов граждан.
Председатель совета директоров банка Григорий Гуревич также является председателем совета директоров и президентом нефтегазового холдинга «Нобель Ойл». Как указано в его биографии, ранее он был первым вице-президентом ТНК по геологии и добыче нефти.