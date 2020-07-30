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Суд отказался раскрывать биографии прокуроров из сталинских «троек»

Для исторического труда «Мемориал» просил предоставить данные о прокурорах-участниках сталинских «троек», выносивших приговоры «врагам народа» во время Большого террора 1937-38 годов
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Тверской суд Москвы поддержал позицию Генпрокуратуры в споре с правозащитным центром «Мемориал», которое пыталось получить информацию об 11 советских прокурорах, участвовавших в работе сталинских «троек». Как сообщает «Коммерсантъ», суд решил, что данные о них нельзя раскрывать без согласия родственников. Юристы «Мемориала» заявили о планах обжаловать это решение решение и называют дело «стратегическим».

«Мемориал» дважды обращался в Генпрокуратуру с просьбами предоставить информацию об 11 прокурорах-участниках «троек». Материалы были нужны для исторического справочника с биографиями всех участников «троек». «Тройки» НКДВ были внесудебными органами репрессий против «антисоветских элементов» в 1937-38 годах, они могли выносить любые приговоры, вплоть до смертных и состояли из трех человек, одним из которых был прокурор.

Генпрокуратура дважды отказывала «Мемориалу» в предоставлении этих сведений, ссылаясь на закон «О персональных данных» и его положение о том, что информацию о человеке запрещается сообщать третьим лицам без его согласия или согласия наследников.

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Юрист «Мемориала» Марина Агальцова рассказала о еще одном доводе Генпрокуратуры. «Аргумент прокуратуры в том, что мы будем распространять сведения, порочащие людей. Но суть истории — фиксировать все поступки», — сказала она. По ее словам, при таком подходе легко «спрятать» любую историческую информацию, а сторонники, например, монархов «Николая II или Александра III будут скрывать их ошибки, а монголы будут стремиться избавиться от архивов, где содержатся свидетельства об иге».

На суде историки привели еще несколько доводов в свою пользу: о том, что прошло уже более 75 лет, а также на то, что члены «троек» нарушали тогдашние законы, которые запрещали «внесудебные расправы». Однако Генпрокуратура возразила, что вхождение в «тройку» не является преступлением. Кроме того, их участники не были признаны виновными в фальсификации дел в установленном порядке.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: суд, «Мемориал», прокуроры
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