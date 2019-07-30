Умер советский разведчик Анатолий Баронин

Ветеран советской и украинской внешней разведки ушел из жизни на 87-м году. В 1970-х годах он смог добыть и передать в СССР первую информацию о лихорадке Эбола

Анатолий Баронин (Фото: szru.gov.ua)

На Украине в возрасте 86 лет скончался советский разведчик, полковник в отставке Анатолий Баронин, сообщает пресс-служба Службы внешней разведки (СВР) Украины. Ветеран советской и украинской разведки ушел из жизни 29 июля.

Ведомство напоминает, что именно Баронин во время работы в Нигерии в 1970-х смог впервые получить информацию о новой опасной болезни — лихорадке Эбола. «Пробирки с зараженной этой лихорадкой кровью срочно были отправлены специальным рейсом «Аэрофлота» в СССР. Немецкий журнал «Штерн» в 1970-е годы назвал его «выдающимся мастером шпионажа», — говорится в сообщении украинской СВР.

Баронин родился 31 августа 1932 года в Москве. Трижды работал за границей резидентом советской внешней разведки. Вернувшись из-за рубежа, до 1986 года работал в Москве, в центральном аппарате разведки. Последние пять лет службы был первым заместителем начальника разведки Украины. В 1991 году он уволился в запас. Затем долгие годы преподавал в Институте СВР Украины, где читал будущим украинским разведчикам теорию разведывательной деятельности.

В одном из своих интервью, которое вошло в книгу Ивана Бессмертного «Силуэты разведки» (2007 год), Баронин ответил на вопрос, не чувствует ли он дискомфорта в связи с тем, что ранее участвовал в противостоянии КГБ — ЦРУ, а в независимой Украине ЦРУ считается дружественной спецслужбой.

«Вы знаете, есть постулат, который, в общем-то, никто и не собирается опровергать: дружественных разведок не бывает. Партнерство осуществляется постоянно. Сейчас — это взаимодействие по борьбе с транснациональной преступностью. Но даже это партнерство в любом случае осуществляется в форме противостояния. Если между разведками начинается дружба, то это уже не взаимодействие, не взаимопомощь, а подчинение и закабаление одной разведки другой. Да, я всю жизнь работал против главного противника. А главным противником были, прежде всего, Соединенные Штаты Америки, страны НАТО, ну, и Китай одно время был», — говорил Баронин.