Пожаром охвачены российские регионы

Жертвами лесных пожаров, которые бушуют во многих регионах России, стали пять человек, среди них один пожарный, десятки пострадавших. В Нижегородской и Воронежской областях менее чем за сутки сгорели около тысячи домов, сотни людей остались без крова.

Быcтрому распространению пожара способствовала высокая температура воздуха и сильный порывистый ветер.

Лесные пожары могут внести изменения в расписание движения поездов. В основном это касается пассажирских поездов, проходящих по территории ЮВЖД, предупреждают железнодорожники. В настоящее время возгорание лесов вблизи железнодорожных путей тушат специальные пожарные поезда.

Добавим, к настоящему времени полностью восстановлено движение по федеральной трассе М4 "Дон", прерванное накануне из-за лесных пожаров.