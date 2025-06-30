В России восстановилось число аспирантов

В аспирантуру стали поступать люди более старшего возраста — в 2024 году каждый третий аспирант был старше 29 лет, показало исследование НИУ ВШЭ. Общее число аспирантов достигло 125,9 тыс. человек, большинство — мужчины

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В прошлом году численность аспирантов в России достигла 125,9 тыс. человек, приблизившись к уровню 2013 года, когда их число составляло 132 тыс. человек. Минимальное число аспирантов с 2010 года было зафиксировано в 2019-м — 84,3 тыс. человек, после чего началось восстановление интереса, показало исследование Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.

По данным авторов исследования, сократилось число тех, кто поступает в аспирантуру сразу после окончания вуза. Если в 2015 году треть аспирантов были младше 25 лет, то в последние годы формируется тренд на более позднее поступление: в 2024 году каждый третий аспирант был старше 29 лет (в 2015 году — каждый пятый), а доля самой молодой когорты (до 24 лет) сократилась до 16,7%. Половина поступивших в аспирантуру в прошлом году — молодые люди в возрасте 25–29 лет.

В аспирантуру чаще поступают мужчины: в 2015 году их доля в общей численности составляла 52,2%, а в 2024 году достигла 72,7%.

Всего прошлом году в аспирантуру поступили 35,7 тыс. человек, почти половина из них (48,3%, 17,2 тыс. человек) — на программы в области социальных и гуманитарных наук. Почти половина, 17,2 тыс. человек, поступили на платную аспирантуру.

Среди специальностей лидировали «региональная и отраслевая экономика» (3041 человек), «менеджмент» (1776 человек) и «частно-правовые (цивилистические) науки» (1021 человек).

Рост числа обучающих в аспирантуре во ВШЭ объясняют активной государственной политикой, поддержкой аспирантов и молодых ученых, а также завершением влияния «демографической ямы» 1990-х годов, из-за которой в 2010-х годах сокращалась численность молодежи, в том числе поступающей в аспирантуру, объяснили рост эксперты НИУ ВШЭ.

В топ-15 специальностей по численности принятых в 2024 году аспирантов вошли только две из области технических и естественных наук — «системный анализ, управление и обработка информации, статистика», на которую поступили 899 человек, и «математическое моделирование, численные методы и комплексы программ» (481 человек).

Окончили аспирантуру в прошлом году 15,9 тыс. человек, что на 12,3% больше, чем в предыдущем. Из них 1,7 тыс. человек выпустились с защитой диссертации.

«Карьера в науке становится привлекательным профессиональным выбором», — прокомментировал исследование замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев (его слова передала пресс-служба Минобрнауки). Замминистра напомнил, что в новой модели высшего образования правила обучения в аспирантуре изменятся: «Научный [критерий] — успешная защита диссертации, и прикладной — особенно в производственной аспирантуре — решение конкретной технологической задачи в интересах индустриальных партнеров».

Как ранее анонсировал министр науки и высшего образования Валерий Фальков, из третьей ступени высшего образования, как сейчас, аспирантура станет отдельным самостоятельным уровнем профессионального образования, нацеленным на подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров, а защита диссертации станет главным критерием эффективности обучения в аспирантуре.