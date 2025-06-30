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Греф предложил новый обязательный предмет в школах

Греф предложил преподавать в школе кибербезопасность

Греф предложил новый обязательный предмет в школах
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В российских школах следует ввести новый предмет — кибербезопасность, заявил глава «Сбера» Герман Греф в интервью в рамках годового собрания акционеров.

Традиционная информатика, которую сейчас преподают в школах, «ничего общего не имеет с цифровыми навыками», которые необходимы ребенку, отметил Греф.

«Обязательный предмет должен быть — кибербезопасность, безопасность использования цифровых технологий», — считает он.

Прошлым летом глава «Сбера» говорил, что в России необходима отдельная стратегия кибербезопасности, которой бы занимались «очень грамотные люди». Он указывал, что от киберрисков нужно защищать все элементы инфраструктуры: «Если есть хоть одно слабое звено, вся система не имеет значения».

Осенью 2024 года в Минфине сообщали, что вместе с Минпросвещения и Минобразования работают над введением в школах и вузов занятий по кибербезопасности. Среди планируемых направлений в министерстве перечисляли способы защиты личных данных, методы противодействия социальной инженерии, основные схемы мошенничества, в том числе фишинг, основные правила безопасности в киберпространстве.

В минувшем январе министерство образования и науки Татарстана рекомендовало включить в региональные программы дополнительного и общего образования по информатике курс по основам кибербезопасности.

В конце года Минпросвещения и Минфифры анонсировали единый учебник по информатике, «в котором будут отражены отечественные инновации в сфере цифровых технологий».

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Герман Греф кибербезопасность школы
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Герман Греф
бизнесмен, глава Сбербанка
8 февраля 1964 года
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