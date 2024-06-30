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Записавшая рилс о маленьких зарплатах в полиции участковая уволилась

Записавшая рилс о маленьких зарплатах в полиции ростовская участковая уволилась
Участковая из Новочеркасска, опубликовавшая видео, где высмеивается маленькая зарплата полицейских, написала заявление об увольнении. Она рассказала РБК, что ее не заставляли это делать, однако упрекали в «позоре чести мундира»

Записавшая рилс о маленьких зарплатах в полиции участковая уволилась
Video

Участковая из Новочеркасска Ростовской области Ольга Гайдукова, записывавшая рилс в Instagram (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена) про низкую зарплату сотрудников полиции, написала заявление об увольнении после того, как ей предложили уйти из полиции по собственному желанию. Об этом сама Гайдукова рассказала РБК.

«Действительно уволилась, предложили уйти по собственному, что я и сделала», — сказала девушка. При этом она отметила, что руководство не заставляло ее принимать такое решение.

«Решений этой ситуации мне особо не предлагали, аргументировали тем, что «опозорила честь мундира», все. Как я оцениваю решение? Может, и правильно сделали, но не мне судить, но никто из коллег не мог и подумать о таком исходе, все думали о выговоре каком-то и все, но получилось в итоге вот так», — пояснила Гайдукова.

Она также рассказала, что сначала ей предлагали удалить либо все видео, либо страницу в Instagram, «но это было так сказано вскользь, что я даже не придала значения этому». «Да и ничего бы от их удаления не изменилось, так как видео уже разлетелось по всем пабликам», — отметила девушка.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Ростовской области.

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Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

В коротком видео, которое Гайдукова ранее опубликовала в Instagram, высмеивается зарплата ростовских полицейских, которая якобы составляет 40 тыс. руб. На сервисе объявлений «Авито» в вакансии «Участковый уполномоченный полиции в Ростовской области» стоит зарплата «от 40 тыс. руб.». При этом на сайте вакансиимвд.рф участкового в Новочеркасске ищут на зарплату от 50 тыс. до 55 тыс. руб.

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Виктория Хабарова Виктория Хабарова, Илья Пламенев Илья Пламенев
полицейский Ростов-на-Дону увольнение
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