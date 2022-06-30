Генпрокурор поручил отыскать «резиновые» квартиры по всей стране

Основанием стали махинации с долями в квартирах и социальными пособиями. Так, владельцами только одной квартиры в Москве оказались 286 человек, а члены их семей получили пособий более чем на 10 млн руб.

Фото: Ростислав Кошелев / ТАСС

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил провести проверку по всей стране в связи с махинациями с долями в квартирах и социальными пособиями, сообщается на сайте ведомства.

«Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов поручил прокурорам всех субъектов Российской Федерации провести проверку соблюдения требований федерального законодательства в сфере долевого оборота жилья, регистрации граждан по месту пребывания собственниками долей и начисления различных социальных пособий», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что в крупных городах выявлены случаи, когда квартиры разделялись на микродоли до 2 кв. см, а затем за денежное вознаграждение по фиктивным договорам дарения и купли-продажи эти доли переходили в собственность граждан, в том числе мигрантов. Новые собственники фиктивно регистрировали в них своих родственников, а те потом оформляли различные социальные пособия.

В Генпрокуратуре отметили, что владельцами только одной квартиры в Москве оказались 286 человек, а члены их семей получили пособий более чем на 10 млн руб. 14 июня было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159.2 УК (мошенничество при получении выплат, совершенное организованной группой), договоры дарения долей оспорят в суде.

«Поскольку аналогичные преступные схемы могут использоваться как для хищения бюджетных средств, так и для организации незаконной миграции, генеральным прокурором Российской Федерации Игорем Красновым было принято решение организовать соответствующую проверку во всех регионах страны», — добавили там.

В ходе нее прокуроры изучат сделки с мизерными долями в квартире, законность прописки жильцов и выдачи им пособий.

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Газета «Коммерсантъ» подробно описывает одну из схем: в Москве злоумышленники приобретали доли в квартирах и дробили их на сотни микродолей — от 250 до 320. После этого они предлагали в интернете помощь в совершении сделок по покупке жилья в столице через ГБУ МФЦ и Росреестр и регистрации в нем для получения социальных мер поддержки москвичей. Мошенники с помощью своего нотариуса оформляли фиктивные договоры дарения микродоли в размере не более нескольких квадратных сантиметров. Новые собственники, преимущественно многодетные выходцы из стран СНГ, получившие гражданство России в других регионах страны, впоследствии через портал госуслуг прописывали на свои московские сантиметры родственников и оформляли пособия. За свои услуги аферисты просили вознаграждение от 70 тыс. руб. до 200 тыс. руб.

По данным прокуратуры, в настоящее время только в столице выявлено около 70 «резиновых» квартир, в которых зарегистрированы более 14 тыс. человек, получающих пособия, уточняет издание.

На этой неделе Госдума приняла закон об ограничении размера микродоли в жилом помещении до 6 кв. м. По мнению депутатов, это позволит бороться с «резиновыми» квартирами и защитить граждан от черных риелторов и мошеннических сделок.