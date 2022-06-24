РСПП раскритиковал поправки о сокрытии данных владельцев недвижимости
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) раскритиковал проект поправок к закону «О персональных данных», которые депутаты Госдумы одобрили в первом чтении 24 мая, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на копии писем главе комитета Госдумы по информационной политике Александру Хинштейну и руководителю Роскомнадзора Андрею Липову от 21 июня.
В частности, представителей крупного бизнеса не устроило положение документ, которым предлагается скрыть в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) основные персональные данные лиц, в том числе фамилию, имя, отчество, год и место рождения.
Предоставлять доступ к этим сведениям для третьих лиц предлагают только с согласия их владельца или по запросу нотариуса. При этом собственник может оставить свои данные открытыми в полном объеме, если подаст заявление в Росреестр.
В РСПП считают, что этот пункт следует исключить из проекта поправок, так как ограничение доступа к данным о ФИО и дате рождения физлица, за которым зарегистрировано право, ограничение права или обременение, «усложнит оборот объектов недвижимости и может привести к увеличению случаев мошенничества».
Владельцев недвижимости стоит наделить правом ограничивать доступ к своим персональным данным, а не предоставлять его только отдельным лицам, отмечают в союзе. Это позволит не нарушить баланс между правом на неприкосновенность частной жизни и принципом общедоступности сведений из ЕГРН, сказано в письме РСПП.
Сейчас данные из ЕГРН полностью общедоступны, их может получить любое третье лицо.
Госдума одобрила поправки к федеральному закону № 218 «О государственной регистрации недвижимости» 24 мая.
Засекретить данные из ЕГРН уже предлагала Федеральная служба безопасности (ФСБ) в 2015 году. Доступ к сведениям хотели ограничить для третьих лиц при отсутствии согласия владельца данных. Информацию хотели оставить доступной только для государственных органов. В 2017 году Верховный суд признал законным право собственников засекречивать данные из ЕГРН.
Информацию из ЕГРН уже засекречивали. Так, в 2016 году из Росреестра полностью исчезла информация о владельцах домов, ранее зарегистрированных на сыновей генерального прокурора Артема и Игоря Чаек. Их имена в реестре были зашифрованы как ЛСДУ3 и ЙФЯУ9 соответственно.