Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 июня
EUR ЦБ: 55,99 (+0,16) Инвестиции, 23 июн, 16:10
Курс доллара на 24 июня
USD ЦБ: 53,36 (+0,08) Инвестиции, 23 июн, 16:10
Конец щедрой эпохи: о чем говорят увольнения в бигтехах — The Economist Pro, 12:39
РСПП раскритиковал поправки о сокрытии данных владельцев недвижимости Бизнес, 12:36
Коротко, богато: сколько могут стоить очень престижные автономера Партнерский проект, 12:35
Песков отказался оценить данные о национализации «Северного потока — 2» Политика, 12:28
Балаковская АЭС признана лучшей по итогам конкурса «Лучшая АЭС России» Пресс-релиз, 12:27
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:26
Инвесторы ждут открытия «окна в Китай». Какие компании особенно интересны Pro, 12:25
Минпросвещения ответило на публикации об отправке учителей в Донбасс Политика, 12:21
В Иркутске похитили оборудование для майнинга стоимостью более ₽100 млн Крипто, 12:21
В работе сервисов «Яндекс.Go» и Uber Russia произошел сбой Технологии и медиа, 12:19
Гастродайджест Александра Сысоева: Ташкент в Москве и новичок Патриарших Стиль, 12:17
Москалькова призвала определиться со статусом прибывших с Украины людей Общество, 12:16
Spiegel узнал о планах ФРГ национализировать часть «Северного потока — 2» Политика, 12:16
Федерация дзюдо отреагировала на бойкот турниров украинской сборной Спорт, 12:14

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Бизнес ,  
0 

РСПП раскритиковал поправки о сокрытии данных владельцев недвижимости

Поправки усложняют оборот недвижимости и ведут к росту мошенничества, считают в РСПП. Вместо этого союз предлагает дать собственникам право выборочно скрывать данные. Госдума приняла законопроект о поправках в первом чтении 24 мая
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) раскритиковал проект поправок к закону «О персональных данных», которые депутаты Госдумы одобрили в первом чтении 24 мая, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на копии писем главе комитета Госдумы по информационной политике Александру Хинштейну и руководителю Роскомнадзора Андрею Липову от 21 июня.

В частности, представителей крупного бизнеса не устроило положение документ, которым предлагается скрыть в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) основные персональные данные лиц, в том числе фамилию, имя, отчество, год и место рождения.

Предоставлять доступ к этим сведениям для третьих лиц предлагают только с согласия их владельца или по запросу нотариуса. При этом собственник может оставить свои данные открытыми в полном объеме, если подаст заявление в Росреестр.

Госдума приняла в первом чтении закон о засекречивании данных из ЕГРН
Общество
Фото:Олег Яковлев / РБК

В РСПП считают, что этот пункт следует исключить из проекта поправок, так как ограничение доступа к данным о ФИО и дате рождения физлица, за которым зарегистрировано право, ограничение права или обременение, «усложнит оборот объектов недвижимости и может привести к увеличению случаев мошенничества».

Владельцев недвижимости стоит наделить правом ограничивать доступ к своим персональным данным, а не предоставлять его только отдельным лицам, отмечают в союзе. Это позволит не нарушить баланс между правом на неприкосновенность частной жизни и принципом общедоступности сведений из ЕГРН, сказано в письме РСПП.

Сейчас данные из ЕГРН полностью общедоступны, их может получить любое третье лицо.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Полный гид по ОФЗ: какие бумаги сегодня спасут от инфляции
Статьи
Pro
Фото: Astrid Stawiarz / Getty Images for LinkedIn «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации
Статьи
Pro
Фото: Chris McGrath / Getty Images Особенности деловой среды в Турции: какой бизнес открывают там россияне
Статьи
Pro
Из-за чего ИТ-специалисты не пойдут к вам работать: семь ошибок компаний
Инструкции
Pro
Фото: Kenny Eliason / Unsplash Много работаю и мало времени провожу с ребенком. Я плохой родитель?
Инструкции
Pro
Фото: Nick Fewings / Unsplash Стоит ли ожидать ажиотажного спроса на загородную недвижимость
Статьи
Pro
Фото: Michael Cohen / Getty Images for The New York Times Дожить до 120 лет: зачем сооснователь PayPal принимает гормон роста
Статьи
Pro
«Только не обновляйтесь»: 5 принципов сочетать свое и чужое ПО
Статьи

Госдума одобрила поправки к федеральному закону № 218 «О государственной регистрации недвижимости» 24 мая.

Засекретить данные из ЕГРН уже предлагала Федеральная служба безопасности (ФСБ) в 2015 году. Доступ к сведениям хотели ограничить для третьих лиц при отсутствии согласия владельца данных. Информацию хотели оставить доступной только для государственных органов. В 2017 году Верховный суд признал законным право собственников засекречивать данные из ЕГРН.

Информацию из ЕГРН уже засекречивали. Так, в 2016 году из Росреестра полностью исчезла информация о владельцах домов, ранее зарегистрированных на сыновей генерального прокурора Артема и Игоря Чаек. Их имена в реестре были зашифрованы как ЛСДУ3 и ЙФЯУ9 соответственно.

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина
РСПП законопроект персональные данные

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Госдума приняла в первом чтении закон о засекречивании данных из ЕГРН
Общество
ЦБ разрешил российским банкам засекретить часть обязательной отчетности
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter