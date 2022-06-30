Перевозчики попросили избавить их от «опеки» над невъездными пассажирами

По новым правилам именно авиакомпании должны отвечать за охрану и содержание в аэропортах иностранцев, которых не пропустили в Россию. Перевозчики настаивают, что это не их прерогатива, и опасаются роста расходов

Фото: Sebastian Gollnow / DPA / Global Look Press

Авиакомпании попросили освободить их от обязанности по охране и содержанию в аэропортах иностранцев, которым отказано во въезде в Россию, пишет газета «Коммерсантъ».

С такой просьбой «Аэрофлот» в середине июня обратился в Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). Перевозчик настаивает, что за охрану пассажиров в аэропорту должна отвечать погранслужба ФСБ, а не авиакомпании, на которые взвалили неисполнимые обязанности.

В АЭВТ, сообщает издание, переадресовали обращение в Минтранс и попросили разъяснить формулировку «ответственность за охрану пассажиров и членов экипажей». Глава ассоциации Владимир Тасун в письме (есть у «Коммерсанта») напомнил, что перевозчик не вправе ограничивать свободу передвижения граждан, а возможность привлечения охранных предприятий не предусмотрена. В Минтрансе и Погранслужбе на вопросы не ответили.

РБК направил запросы в пресс-службу Минтранса и Российскую ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).

По Чикагской конвенции за содержание невъездных пассажиров должен платить перевозчик, напоминает газета. Однако в России «перевозчики всегда брали на себя обратный билет, остальное — по договоренности с аэропортами», пояснил источник, близкий к Минтрансу. В Пулково сообщили «Коммерсанту», что оплачивать расходы должна авиакомпания. В петербургском аэропорту также указали, что в зоне международных вылетов есть два помещения (для мужчин и женщин) для тех, кому запрещен въезд, и в дополнительной охране в режимной зоне нет никакой необходимости.

В «Уральских авиалиниях» пояснили, что по устной договоренности с аэропортами те селят невъездных, а авиакомпания их кормит и покупает обратный билет. При этом аэропорты часто выставляют счета постфактум — например, в Иркутске, Жуковском, Красноярске. Из-за того, что четко не определено, кто и за что должен платить, часто возникают «недомолвки и споры» между аэропортами, погранслужбой и перевозчиками, рассказал бывший сотрудник одного из московских аэропортов. Новые правила позволят разрешить проблему, а расходы авиакомпаний не должны вырасти, «если только аэропорты не завысят им счета», считает собеседник газеты.

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Часть крупных аэропортов, по словам некоторых собеседников, расценивает новое требование «как возможность заработать». Центр управления наземным обслуживанием Внуково, в частности, 17 июня уведомил перевозчиков о новой услуге по содержанию не пропущенных в Россию пассажиров, запросив 2 тыс. руб. в сутки без учета питания и НДС. Она включает «круглосуточный контроль за нахождением пассажира в спецпомещении» терминала А и решение «вопросов, связанных с багажом». По словам собеседников в авиакомпаниях, сейчас это обходится им в три-четыре раза дешевле.

Близкий к Минтрансу источник уточнил, что расходы «Аэрофлота» на возврат не пропущенных в Россию пассажиров составляют «несколько миллионов рублей в год». В «Уральских авиалиниях» эти издержки оценили в несколько десятков миллионов рублей.