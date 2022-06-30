Перевозчики попросили избавить их от «опеки» над невъездными пассажирами
Авиакомпании попросили освободить их от обязанности по охране и содержанию в аэропортах иностранцев, которым отказано во въезде в Россию, пишет газета «Коммерсантъ».
С такой просьбой «Аэрофлот» в середине июня обратился в Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). Перевозчик настаивает, что за охрану пассажиров в аэропорту должна отвечать погранслужба ФСБ, а не авиакомпании, на которые взвалили неисполнимые обязанности.
В АЭВТ, сообщает издание, переадресовали обращение в Минтранс и попросили разъяснить формулировку «ответственность за охрану пассажиров и членов экипажей». Глава ассоциации Владимир Тасун в письме (есть у «Коммерсанта») напомнил, что перевозчик не вправе ограничивать свободу передвижения граждан, а возможность привлечения охранных предприятий не предусмотрена. В Минтрансе и Погранслужбе на вопросы не ответили.
РБК направил запросы в пресс-службу Минтранса и Российскую ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).
По Чикагской конвенции за содержание невъездных пассажиров должен платить перевозчик, напоминает газета. Однако в России «перевозчики всегда брали на себя обратный билет, остальное — по договоренности с аэропортами», пояснил источник, близкий к Минтрансу. В Пулково сообщили «Коммерсанту», что оплачивать расходы должна авиакомпания. В петербургском аэропорту также указали, что в зоне международных вылетов есть два помещения (для мужчин и женщин) для тех, кому запрещен въезд, и в дополнительной охране в режимной зоне нет никакой необходимости.
В «Уральских авиалиниях» пояснили, что по устной договоренности с аэропортами те селят невъездных, а авиакомпания их кормит и покупает обратный билет. При этом аэропорты часто выставляют счета постфактум — например, в Иркутске, Жуковском, Красноярске. Из-за того, что четко не определено, кто и за что должен платить, часто возникают «недомолвки и споры» между аэропортами, погранслужбой и перевозчиками, рассказал бывший сотрудник одного из московских аэропортов. Новые правила позволят разрешить проблему, а расходы авиакомпаний не должны вырасти, «если только аэропорты не завысят им счета», считает собеседник газеты.
Часть крупных аэропортов, по словам некоторых собеседников, расценивает новое требование «как возможность заработать». Центр управления наземным обслуживанием Внуково, в частности, 17 июня уведомил перевозчиков о новой услуге по содержанию не пропущенных в Россию пассажиров, запросив 2 тыс. руб. в сутки без учета питания и НДС. Она включает «круглосуточный контроль за нахождением пассажира в спецпомещении» терминала А и решение «вопросов, связанных с багажом». По словам собеседников в авиакомпаниях, сейчас это обходится им в три-четыре раза дешевле.
Близкий к Минтрансу источник уточнил, что расходы «Аэрофлота» на возврат не пропущенных в Россию пассажиров составляют «несколько миллионов рублей в год». В «Уральских авиалиниях» эти издержки оценили в несколько десятков миллионов рублей.