«Коммерсантъ» узнал о плане снизить налог на доходы от сдачи апартаментов

По данным газеты, Минфин и ФНС могут предоставить владельцам апартаментов, сдающим их в аренду, статус самозанятых, что позволит уплачивать в бюджет 4% от дохода, вместо 6% по УСН

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Российские власти рассматривают возможность позволить владельцам апартаментов, сдающим их в аренду, оформлять статус самозанятого и уплачивать в бюджет 4% от дохода. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол совещания Минфина и Федеральной налоговой службы (ФНС).

В настоящее время владельцам такой недвижимости для ее сдачи арендаторам необходимо зарегистрировать ИП или ООО и выплачивать в виде налогов не менее 6%, если речь идет об упрощенной схеме налогообложения.

В ФНС на запрос «Коммерсанта» не ответили. В Минфине газете сообщили, что для начала необходимо определить понятие апартаментов в законодательстве. Там опасаются, что облегченным налоговым режимом могут злоупотреблять владельцы гостиниц.

По словам замруководителя Центра экспертизы и аналитики проблем предпринимательства «Опоры России» Дарьи Мартыновой, подобная инициатива «крайне важна для обеления рынка».

По данным ВЦИОМа, в России без учета социального найма сдается 250 млн кв. м жилья и апартаментов. В крупных городах апартаменты формируют заметную часть рынка аренды. В Москве и Сочи 6,8% лотов, предлагаемых в аренду, приходится на апартаменты, в Петербурге — 3%, в Подмосковье — 1,2%, следует из данным «ЦИАН.Аналитики». Официальная статистика по объему строительства и вводу в эксплуатацию апартаментов в России не ведется. По оценкам «Дом.РФ», по состоянию на конец 2019 года общий фонд апартаментов в России составлял 5–7 млн кв. м и был расположен преимущественно в городах-миллионниках, в том числе 2–3 млн кв. м в Москве.

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Весной 2021 года в Госдуме был зарегистрирован законопроект, который вводит понятие многофункционального здания (апартаментов) и регулирует условия прописки в нем. Авторы предложили считать многофункциональным зданием то, в котором есть две и более группы жилых и/или нежилых помещений, связанные друг с другом через помещение общего пользования. Многофункциональные здания должны быть расположенны вне границ жилой застройки, в общественно-деловой зоне.

Банк России в аналитической записке о жилищном строительстве признавал, что наделение апартаментов статусом жилья «несколько облегчит» правительству достижение национальной цели строительства 120 млн кв. м жилья в год к 2030 году. В то же время в ЦБ отмечали, что этот шаг не окажет решающего влияния на динамику жилищного строительства.

В ЦБ также отмечали, что, поскольку многие покупатели приобретали апартаменты для проживания, в том числе из-за их более низкой кадастровой и рыночной стоимости, постепенный процесс легализации апартаментов как жилья может привести к росту затрат на их строительство в связи с необходимостью соблюдать все градостроительные нормы для жилья. «В результате цены на апартаменты будут подтягиваться до уровня цен на обычное жилье», — сказано в аналитической записке ЦБ.