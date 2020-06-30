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Губернатор Петербурга разрешил открыть музеи и бассейны

В соответствии с постановлением Александра Беглова запрет на работу музеев и бассейнов в Петербурге снимается с 6 июля. В свою очередь, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев с 1 июля снял ограничения на прогулки
Фото:  Замир Усманов / Global Look Press
Фото:  Замир Усманов / Global Look Press

С 6 июля в Санкт-Петербурге смогут возобновить работу государственные музеи и выставки, а также плавательные бассейны и фитнес-центры (за исключением находящихся в зданиях торгово-развлекательных и торговых центров и комплексов), говорится в сообщении пресс-службы администрации города. Соответствующее постановление подписал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Согласно документу, при приеме посетителей музеи обязаны соблюдать правила, призванные предотвратить распространение коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, как посетители, так и сотрудники музеев обязаны носить перчатки и маски или другие средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ). Кроме того:

  • в экскурсионных группах должно быть не более 5 посетителей;
  • между посетителями необходимо поддерживать дистанцию не менее 1,5 м;
  • использование аудиогидов возможно только с одноразовыми наушниками и дезинфекцией после каждого посетителя;
  • на кассах, стойках администраторов, в гардеробах и камерах хранения между работником и посетителем должен быть установлен защитный экран;
  • необходимо обеспечить раздельные вход в здание и выход из него.

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Фото: Sergio Perez / Reuters

Бассейны и фитнес-центры могут принимать посетителей лишь по предварительной записи. При этом число посетителей должно быть таким, чтобы в бассейнах на одного человека приходилось не менее 10 кв. м, а при групповых занятиях — не менее 5 кв. м площади зеркала воды, а в фитнес-центрах — не менее 4 кв. м площади спортивного зала. При этом в залах для групповых занятий должна быть нанесена разметка для соблюдения дистанции, «лишние» кабинки для переодевания закрыты, тренажеры расставлены так, чтобы между занимающимися на них людьми было не менее 1,5 м.

Принимать посетителей бассейны и фитнес-центры должны лишь по сеансам, делая между ними перерывы не менее 30 минут для дезинфекции всех контактных поверхностей.

Кроме того, с 6 июля снимается запрет на работу магазинов с площадью торгового зала более 400 кв. м, они смогут возобновить работу при наличии отдельного входа с улицы для посетителей, а также при условии закрытия примерочных зон и ограничения одновременного присутствия посетителей (не более 1 человека на 4 кв. м).

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Андрей Воробьев

Сегодня же губернатор Московской области Андрей Воробьев снял введенные ранее ограничения на прогулки и занятия спортом на спортивных площадках на открытом воздухе и посещение с детьми игровых площадок. Постановление губернатора Подмосковья, отменяющее данные запреты, вступает в силу с 1 июля. В то же время в регионе по-прежнему сохраняется масочный режим. Маски и респираторы обязательно носить в парках, магазинах, общественном транспорте и других местах общего пользования. Гулять же предписано не более чем по двое (за исключением членов одной семьи и совместно проживающих), а спортом заниматься на открытом воздухе — не менее чем в 5 м друг от друга.

Кроме того, в Московской области смогут заработать фитнес-центры при условии их загрузки «не более 50% от единовременной пропускной способности».

Автор: Евгений Калюков
Теги: коронавирус, Санкт-Петербург, Александр Беглов, Андрей Воробьев
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