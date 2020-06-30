Губернатор Петербурга разрешил открыть музеи и бассейны

В соответствии с постановлением Александра Беглова запрет на работу музеев и бассейнов в Петербурге снимается с 6 июля. В свою очередь, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев с 1 июля снял ограничения на прогулки

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

С 6 июля в Санкт-Петербурге смогут возобновить работу государственные музеи и выставки, а также плавательные бассейны и фитнес-центры (за исключением находящихся в зданиях торгово-развлекательных и торговых центров и комплексов), говорится в сообщении пресс-службы администрации города. Соответствующее постановление подписал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Согласно документу, при приеме посетителей музеи обязаны соблюдать правила, призванные предотвратить распространение коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, как посетители, так и сотрудники музеев обязаны носить перчатки и маски или другие средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ). Кроме того:

в экскурсионных группах должно быть не более 5 посетителей;

между посетителями необходимо поддерживать дистанцию не менее 1,5 м;

использование аудиогидов возможно только с одноразовыми наушниками и дезинфекцией после каждого посетителя;

на кассах, стойках администраторов, в гардеробах и камерах хранения между работником и посетителем должен быть установлен защитный экран;

необходимо обеспечить раздельные вход в здание и выход из него.

Бассейны и фитнес-центры могут принимать посетителей лишь по предварительной записи. При этом число посетителей должно быть таким, чтобы в бассейнах на одного человека приходилось не менее 10 кв. м, а при групповых занятиях — не менее 5 кв. м площади зеркала воды, а в фитнес-центрах — не менее 4 кв. м площади спортивного зала. При этом в залах для групповых занятий должна быть нанесена разметка для соблюдения дистанции, «лишние» кабинки для переодевания закрыты, тренажеры расставлены так, чтобы между занимающимися на них людьми было не менее 1,5 м.