В Москве на время отменили штрафы за неоплаченную парковку

В ближайшее время парковка для водителей в Москве станет бесплатной из-за профилактических работ. Завтра, 1 июля, взимать плату также не будут — но уже по причине выходного дня

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В Москве с водителей временно прекратят взимать штрафы за неоплату парковки, сообщил в своем аккаунте в Twitter «Московский паркинг» (ГКУ «АМПП»).

Причиной стали профилактические работы, которые сейчас проводят в столице. Из-за них оплатить парковку невозможно. «На данный момент в связи с проведением профилактических работ временно ограничена возможность оплатить парковку. На время работ штрафы за неоплату парковки не выписываются», — говорится в сообщении.

1 июля, как ранее сообщал департамент транспорта столицы, все парковки в Москве будут бесплатными. Этот день объявлен нерабочим из-за голосования по внесению поправок в Конституцию.

В обычном режиме будут работать только парковки со шлагбаумами.

С 17 февраля дополнительно на 93 улицах Москвы стоимость парковки выросла до максимальной — 380 руб. с 08:00 до 21:00 и 200 руб. в остальное время. На этих улицах парковка по воскресеньям также стала платной, по праздникам она осталась бесплатной. При этом сократилось количество улиц с «пониженным круглосуточным тарифом» (40 руб. в час) и «обычным круглосуточным тарифом» (60 руб. в час).