Власти Москвы назвали количество улиц с самым дорогим тарифом на парковку

Через полторы недели число улиц, где за час парковки нужно будет заплатить 380 руб., достигнет 330. Всего по городу улиц с платными парковками тогда станет 1350, девять из них появятся за пределами МКАД

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

С 17 февраля на более трети всех улиц Москвы будут действовать платные парковки. Через полторы недели число улиц с платными парковочными местами в столице достигнет 1350. Это следует из приказа департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Первой на это обратила внимание газета «Ведомости».

Согласно документу, на треть увеличится количество улиц, где будет действовать самый дорогой тариф. Его власти города называют «повышенный суточный». Автовладельцам за час парковки с 08:00 до 21:00 нужно будет заплатить 380 руб., ночью — 200 руб. Сейчас такой тариф действует на 237 улицах, а с 17 февраля заработает на 330. При этом бесплатная парковка по воскресеньям там будет отменена и сохранится только в праздничные дни.

В целом в Москве существенно сократится количество улиц с «пониженным круглосуточным тарифом» (40 руб. в час). В настоящее время их 264, а с 17 февраля станет всего 193. В том числе на 80 улицах платные парковки появятся впервые (среди них девять за пределами МКАД, во Внуково и Митино).

Кроме того, столичные власти вдвое сократили количество улиц, где можно припарковаться за 60 руб. в час. Сейчас таких 412, а останется лишь 211. Больше всего в Москве станет улиц с «дифференцированным тарифом» (50 руб. за полчаса, затем 150 руб. за час): в настоящее время их 223, а будет 535.