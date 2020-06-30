Почти половина россиян встретили пандемию без сбережений

Более 40% не имели полностью или частично сбережений к началу кризиса, связанного с распространением коронавируса, выяснили аналитики НАФИ. У трети опрошенных сбережения были, но их оказалось недостаточно в период самоизоляции

У 45% россиян совсем или почти не оказалось сбережений к началу пандемии коронавируса, говорится в отчете аналитического центра НАФИ (есть у РБК) по итогам опроса в июне.

Еще 29% опрошенных сообщили, что какие-то сбережения были, но их оказалось недостаточно в период кризиса. Остальные 26% сумели сформировать достаточную подушку безопасности для того, чтобы пережить самоизоляцию даже в условиях потери всех источников дохода.

При этом с финансовыми трудностями столкнулись 46% от всех опрошенных. Из тех, кто не имел сбережений, на вопрос о трудностях с деньгами в период самоизоляции положительно ответили 57% респондентов.

По результатам опроса НАФИ, который агентство проводило незадолго до начала активной фазы эпидемии в России (февраль и март), в случае потери основного источника дохода 42% россиян могли бы продолжать нести необходимые расходы, не занимая при этом денег, в течение одного месяца. Еще 26% респондентов - менее трех месяцев. В среднем же, подсчитали в агентства, сбережений россиян хватило бы на 63 дня в случае потери работы.