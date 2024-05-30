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ВС запретил дискриминацию отцов при выборе места проживания детей

ВС признал равенство родителей в разводе при определении места проживания детей
При определении места жительства ребенка, родители которого развелись, не должен отдаваться приоритет матери по гендерному признаку. Нужно учитывать принцип равенства родителей и интересы ребенка, отметили в Верховном суде
Фото: Carlo Allegri / Getty Images
Фото: Carlo Allegri / Getty Images

Судебные споры раздельно проживающих родителей о том, с кем из них должны оставаться дети, должны решаться с учетом принципа равенства прав родителей и исходя из интересов ребенка, следует из обзора судебной практики Верховного суда (ВС).

Такое заключение было сделано на основании дела, в котором определялось место жительства девочки 2010 года рождения, родители которой расторгли брак. После развода подросток жила с отцом, ходила в школу, в квартире для нее были созданы необходимые условия, она была обеспечена одеждой и обувью. Мать в иске не отрицала, что дочь осталась жить с отцом, но при этом отметила, что также занимается ее воспитанием и создает для нее подходящие материально-бытовые условия.

Суд первой инстанции постановил, что девочка должна остаться с отцом, так как она выразила желание жить с ним и так как смена места жительства «негативно отразится на условиях воспитания и развития ребенка, что не будет соответствовать интересам ребенка».

Суд апелляционной инстанции это решение отменил, поскольку отец не предоставил, каковы «исключительные обстоятельства для разлучения дочери с матерью». Этот суд решил, что подросток «не осознает свои собственные интересы», мать не окажет негативного влияния на ее развитие. Такие же выводы сделал и кассационный суд общей юрисдикции. Но решение отменила судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда.

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Фото: IMAGO / Michael Gstettenbauer / ТАСС

В ВС отметили, что и в международном, и в российском законодательстве есть положения о необходимости принимать во внимание мнение ребенка. «В нарушение ст. 57 [Семейного кодекса] суд апелляционной инстанции не принял во внимание мнение самой несовершеннолетней, достигшей десятилетнего возраста на момент разрешения спора судом, выразившей желание проживать с отцом, и пришел к выводу о необходимости определения места жительства ребенка по половому (гендерному) признаку с матерью», — отметили в Верховном суде.

Там также сослались на положение п. 1 ст. 61 кодекса о том, что родители (в том числе и раздельно проживающие) пользуются принципом равенства родительских прав и обязанностей.

В «Адвокатской газете» в 2020 году писали о «серьезной системной проблеме в вопросах урегулирования семейных отношений в России, а именно гендерной дискриминации отцов при рассмотрении споров об определении места жительства ребенка». Юристы отмечали, что в большинстве случаев суды оставляют детей с матерями, такое решение не принимают при условии, когда у женщины есть алкогольная или наркотическая зависимость, судимость или «иные дискредитирующие ее обстоятельства, которые удалось доказать в суде». Без этого решения в пользу отцов принимаются очень редко.

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