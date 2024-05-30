МЧС получит право оперативно перераспределять бюджет в условиях санкций
Министерство финансов предложило включить МЧС в перечень федеральных органов, которые могут оперативно перераспределять на срочные нужды до 10% бюджетных средств, предусмотренных на обеспечение их деятельности. Сейчас в этот перечень входят Минобороны, Министерство внутренних дел, Росгвардия, Федеральная служба охраны, Служба внешней разведки, Главное управление специальных программ президента, Государственная фельдъегерская служба и Федеральная служба безопасности.
Соответствующие поправки в Бюджетный кодекс Минфин внес в правительство 28 мая, копия законопроекта есть у РБК, ее подлинность подтвердил источник, знакомый с содержанием поправок.
РБК направил запрос в пресс-службу МЧС.
Речь идет о внесении изменений в ст. 217 о сводной бюджетной росписи (п. 7.2). В пояснительной записке к законопроекту говорится, что дополнительные возможности ведомству необходимы «в связи с нарушением сложившихся логистических цепочек, массовым уходом западных производителей, недостаточным удовлетворением потребностей МЧС России, в том числе в связи с проведением специальной военной операции».
Учитывая особенности работы ведомства, ему зачастую требуется незамедлительное внесение изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета для финансирования закупки необходимых товаров, работ и услуг, а действующие нормы не всегда позволяют оперативно вносить нужные изменения, что ставит под угрозу срыва выполнение МЧС России возложенных задач, отмечается в документе.
Минобороны пользуется правом перераспределять до 10% бюджета с 2017 года. Это дало возможность военному ведомству оперативно маневрировать финансовыми ресурсами, повышая эффективность их использования, в том числе для решения внеочередных задач, отмечалось в заявлении ведомства.
Норма, позволяющая Министерству финансов самостоятельно перераспределять до 10% бюджета силовых ведомств, была одобрена в 2016 году.
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