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Эксклюзив

МЧС получит право оперативно перераспределять бюджет в условиях санкций

Минфин предложил дать право Министерству по чрезвычайным ситуациям оперативно перераспределять часть своего бюджета на решение неотложных задач. Сейчас такие полномочия уже есть у Минобороны и спецслужб
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Министерство финансов предложило включить МЧС в перечень федеральных органов, которые могут оперативно перераспределять на срочные нужды до 10% бюджетных средств, предусмотренных на обеспечение их деятельности. Сейчас в этот перечень входят Минобороны, Министерство внутренних дел, Росгвардия, Федеральная служба охраны, Служба внешней разведки, Главное управление специальных программ президента, Государственная фельдъегерская служба и Федеральная служба безопасности.

Соответствующие поправки в Бюджетный кодекс Минфин внес в правительство 28 мая, копия законопроекта есть у РБК, ее подлинность подтвердил источник, знакомый с содержанием поправок.

РБК направил запрос в пресс-службу МЧС.

Речь идет о внесении изменений в ст. 217 о сводной бюджетной росписи (п. 7.2). В пояснительной записке к законопроекту говорится, что дополнительные возможности ведомству необходимы «в связи с нарушением сложившихся логистических цепочек, массовым уходом западных производителей, недостаточным удовлетворением потребностей МЧС России, в том числе в связи с проведением специальной военной операции».
 

Учитывая особенности работы ведомства, ему зачастую требуется незамедлительное внесение изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета для финансирования закупки необходимых товаров, работ и услуг, а действующие нормы не всегда позволяют оперативно вносить нужные изменения, что ставит под угрозу срыва выполнение МЧС России возложенных задач, отмечается в документе.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК
«Реальной потребности в МЧС в такого рода финансовой гибкости нет: ведомство не сильно пострадало — практически все оборудование уже российское», — говорит источник в МЧС.

Минобороны пользуется правом перераспределять до 10% бюджета с 2017 года. Это дало возможность военному ведомству оперативно маневрировать финансовыми ресурсами, повышая эффективность их использования, в том числе для решения внеочередных задач, отмечалось в заявлении ведомства.

Норма, позволяющая Министерству финансов самостоятельно перераспределять до 10% бюджета силовых ведомств, была одобрена в 2016 году.

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