Площадь пожара на складе на востоке Москвы выросла вдвое, до 4 тыс. кв. м

Площадь пожара на складе на востоке Москвы выросла до 4 тыс. кв. м

Рано утром в Новогиреево загорелось производственно-складское здание. За несколько часов площадь пожара увеличилась с 800 кв. м до 4 тыс. кв. м. К тушению привлекли вертолет

Площадь пожара в производственно-складском здании в Новогиреево на востоке Москвы выросла вдвое, до 4 тыс. кв. м, сообщает МЧС.

«Вертолет Ка-32 за 15 раз сбросил 75 тонн воды. В готовности к вылету еще один вертолет Московского авиацентра», — говорится в публикации ведомства в телеграм-канале.

Столичная прокуратура контролирует установление обстоятельств пожара.

Возгорание началось примерно в 4:20 мск, его площадь росла с 800 кв. м и достигла 2 тыс. кв. м к 5:30 мск. По данным телеграм-канала SHOT, пожару присвоили 3 ранг сложности из пяти возможных, есть угроза перехода огня на соседние здания. Обрушились перегородки между первым и вторым этажами склада. Здание находится на территории бывшего машиностроительного завода «Торос».

Информации о пострадавших нет. По данным агентства «Москва», людей вывели из помещений.

К тушению пожара привлекли более 120 человек и 40 единиц техники, в том числе вертолет Ка-32. По данным МЧС, внутри находятся емкости с легковоспламеняющейся жидкостью.