 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

На востоке Москвы произошел пожар площадью 2 тыс. м

На востоке Москвы загорелся склад на площади 2 тыс. кв. м
В Новогиреево горит производственно-складское здание на площади 2 тыс. кв. м, к тушению привлекли вертолеты. Есть угроза перехода огня на соседнее здание, обрушилась часть кровли, пишет SHOT. Данных о пострадавших нет

На востоке Москвы загорелось разноуровневое производственно-складское здание, огонь распространился на 2 тыс. кв. м, сообщает МЧС. Движение по улице Мартеновской в районе Новогиреево перекрыто, предупредил столичный дептранс.

«РИА Новости» и телеграм-канал SHOT передают, что к тушению привлекли вертолеты. По данным канала, возгорание началось около 4:20 мск на территории бывшего машиностроительного завода «Торос». Пожару присвоен 3 ранг сложности, есть угроза перехода огня на соседнее двухэтажное здание, слышно «хлопки», уточняет SHOT. По его информации, обрушилась часть кровли и произошла деформация стен. В районе виден столб черного дыма.

ТАСС со ссылкой на оперативные службы ранее сообщало, что пожар произошел по адресу улица Мартеновская, дом 38. Около 5:00 мск площадь возгорания была 800 кв. м, рушилась крыша. Позже площадь пожара возросла до 1,5 тыс. кв. м, а затем — до 2 тыс.

Информации о пострадавших нет. По данным агентства «Москва», людей вывели из помещений.

МЧС позже уточнило, что к тушению пожара привлекли более 120 человек и 40 единиц техники, в том числе вертолет Ка-32. «Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка здания, внутри находятся емкости с легковоспламеняющейся жидкостью», — пояснило ведомство.

Зеленский раскритиковал Байдена за идею вместо саммита мира уехать в Голливуд

В зоопарке Новосибирска родились сразу 12 котят манула. Видео

С бывшего депутата сняли судимость за незаконную охоту. Подробности

Хакеры парализовали работу CDEK. Что произошло

FT объяснил решение западных компаний не прекращать бизнес в России

Глава СПЧ раскритиковал «Алису» и «Марусю». Подробности

В аэропорту Чикаго загорелся двигатель AirBus 320. Видео

В винодельческих регионах России оценили влияние заморозков на урожай

«Можно ожидать коррекции». Как налоговые изменения повлияют на фондовый рынок

Безалкогольное вино: альтернатива или нет
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Пожар склад МЧС
Материалы по теме
Пожарные потушили пожар в хостеле в Истре, где погибли восемь человек
Общество
Девять машин загорелись на штрафстоянке в Мытищах. Видео
Общество
В Наро-Фоминске загорелся склад. Видео
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 30 мая
EUR ЦБ: 96,89 (+0,65) Инвестиции, 29 мая, 17:06 Курс доллара на 30 мая
USD ЦБ: 89,26 (+0,82) Инвестиции, 29 мая, 17:06
В Мексике кандидата в мэры застрелили на встрече с избирателями Политика, 06:19
Израиль впервые за 19 лет взял под контроль Филадельфийский коридор Политика, 05:57
Лавров назвал принцип, лежащий в основе переговоров по Украине Политика, 05:51
На востоке Москвы произошел пожар площадью 2 тыс. м Общество, 05:32
В Чите госпитализировали народного артиста России Александра Михайлова Общество, 05:26
Россияне назвали самые необходимые вещи в машине при появлении детей Общество, 05:04
В Хмельницкой области трижды за ночь прогремели взрывы Политика, 04:56
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
«Ъ» сообщил о деле против разведчиков из-за похищения и убийства девушки Политика, 04:31
В ОНК оценили, смогут ли напавшие на «Крокус» выплатить компенсации Политика, 04:24
Politico узнало, что США рассматривают снятие запрета на удары по России Политика, 03:54
В Польше обвинили трех человек в «диверсиях» по заданию России Политика, 03:43
FT узнала, что у НАТО есть лишь 5% необходимых для обороны средств ПВО Политика, 03:05
Власти сообщили о двух поврежденных паромах от обломков ракет в Керчи Политика, 03:03
Reuters узнал о бойкоте США заседания ГА ООН в память о президенте Ирана Политика, 02:56