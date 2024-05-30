На востоке Москвы произошел пожар площадью 2 тыс. м

На востоке Москвы загорелся склад на площади 2 тыс. кв. м

В Новогиреево горит производственно-складское здание на площади 2 тыс. кв. м, к тушению привлекли вертолеты. Есть угроза перехода огня на соседнее здание, обрушилась часть кровли, пишет SHOT. Данных о пострадавших нет

На востоке Москвы загорелось разноуровневое производственно-складское здание, огонь распространился на 2 тыс. кв. м, сообщает МЧС. Движение по улице Мартеновской в районе Новогиреево перекрыто, предупредил столичный дептранс.

«РИА Новости» и телеграм-канал SHOT передают, что к тушению привлекли вертолеты. По данным канала, возгорание началось около 4:20 мск на территории бывшего машиностроительного завода «Торос». Пожару присвоен 3 ранг сложности, есть угроза перехода огня на соседнее двухэтажное здание, слышно «хлопки», уточняет SHOT. По его информации, обрушилась часть кровли и произошла деформация стен. В районе виден столб черного дыма.

ТАСС со ссылкой на оперативные службы ранее сообщало, что пожар произошел по адресу улица Мартеновская, дом 38. Около 5:00 мск площадь возгорания была 800 кв. м, рушилась крыша. Позже площадь пожара возросла до 1,5 тыс. кв. м, а затем — до 2 тыс.

Информации о пострадавших нет. По данным агентства «Москва», людей вывели из помещений.

МЧС позже уточнило, что к тушению пожара привлекли более 120 человек и 40 единиц техники, в том числе вертолет Ка-32. «Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка здания, внутри находятся емкости с легковоспламеняющейся жидкостью», — пояснило ведомство.