МЧС: в результате обрушения трибуны в Ростове-на-Дону пострадал 21 человек

Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону достигло 21

Трибуна перевернулась во время матча между детскими футбольными школами. Среди пострадавших — 15 детей, погибла женщина. Следователи возбудили уголовное дело об услугах, не отвечающих требованиям безопасности

Число пострадавших в результате обрушения трибуны в Ростове-на-Дону достигло 21, включая погибшую женщину, сообщает управление МЧС.

В числе раненых — 15 детей, уточнили в ведомстве.

ЧП произошло на территории Гребного канала (спортивное сооружение на левом берегу Дона) во время матча между командами детских футбольных школ «Ростов» — «Батайск». В МЧС до этого предупреждали о неблагоприятных погодных условиях — дожде и ветре до 20–23 м/с.

Следственное управление СК по Ростовской области возбудило уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК («Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека»).