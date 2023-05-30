Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону достигло 21
Число пострадавших в результате обрушения трибуны в Ростове-на-Дону достигло 21, включая погибшую женщину, сообщает управление МЧС.
В числе раненых — 15 детей, уточнили в ведомстве.
ЧП произошло на территории Гребного канала (спортивное сооружение на левом берегу Дона) во время матча между командами детских футбольных школ «Ростов» — «Батайск». В МЧС до этого предупреждали о неблагоприятных погодных условиях — дожде и ветре до 20–23 м/с.
Следственное управление СК по Ростовской области возбудило уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК («Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека»).