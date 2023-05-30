Появились кадры с опрокинувшейся спортивной трибуной с детьми в Ростове-на-Дону

Как выглядит трибуна, которая опрокинулась в Ростове-на-Дону. Видео

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В Ростове-на-Дону на территории гребного канала на стадионе опрокинулись сборные спортивные трибуны. Во время инцидента пострадали 15 человек, один погиб, сообщил ростовский губернатор Василий Голубев.

По его словам, это произошло из-за шквального ветра — налетевшим порывом трибуну опрокинуло. На стадионе в это время проходил матч детских команд по футболу. Во время него начался сильный дождь, ветер и град. Люди спрятались от него под трибунами, сообщали РБК в МЧС региона.

Среди пострадавших десяти человек — дети. Погибшая — женщина. Еще одна женщина и двое детей находятся в очень тяжелом состоянии.