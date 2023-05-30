Власти Ульяновска назвали причиной схода вагонов головотяпство и «башмак»

Железнодорожники в Ульяновске оставили на путях запирающее устройство — башмак, сообщил СК. Утром там сошли с рельсов два вагона с газовым конденсатом, один перевернулся. Секретарь областного совбеза назвал это «головотяпством»

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Причиной, по которой на железнодорожной станции в Ульяновске сошли с рельсов цистерны с газовым конденсатом, мог стать оставленный железнодорожниками на путях запирающий башмак (запирающее устройство), сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

«По версии следствия, сход вагонов мог произойти по причине оставления запирающего устройства работниками железной дороги — железнодорожного башмака», — говорится в сообщении ведомства. Эта версия сейчас является основной.

Правоохранительные органы проведут технические экспертизы, которые позволят установить точную причину происшествия, уточнили в СК.

«Банальное головотяпство работяг. Поезд наехал на башмак. Никто не пострадал, в деле разбираются следователи», — заявил порталу 73online секретарь совбеза области Геннадий Неробеев.

Два вагона с цистернами газового конденсата сошли с рельсов в Ульяновске на станции «Ульяновск-2» при «производстве маневровых работ» рано утром 30 мая, сообщала транспортная прокуратура региона. Одна из цистерн опрокинулась, однако разлива газового конденсата не произошло. В результате происшествия никто не пострадал.

На место происшествия выехали сотрудники МВД и СК, ведомство сообщило о доследственной проверке по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба). Транспортная прокуратура также сообщила, что проводит проверку.