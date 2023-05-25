Госавтоинспекция: в ДТП с участием такси и скорой помощи в Москве погиб фельдшер

Фельдшер погиб при столкновении скорой и такси в Москве

Фото: Прокуратура Москвы

В аварии с участием такси и машины скорой помощи на улице Профсоюзной в Москве погиб фельдшер, три человека получили ранения, сообщает столичное управление ГИБДД.

Автомобиль такси столкнулся с машиной скорой медицинской помощи, та перевернулась от удара. Были госпитализированы водитель, два медицинских работника и пациент, находившиеся в автомобиле скорой. Один из фельдшеров скорой помощи умер в больнице.

После ДТП возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

До этого ТАСС и «Известия» со ссылкой на источники сообщали, что столкновение произошло на Нахимовском проспекте (пересекается с Профсоюзной). По данным «Известий», среди пострадавших была 47-летняя фельдшер, которую в тяжелом состоянии доставили в больницу. Также был госпитализирован 56-летний мужчина. Всего агентство и газета писали о пяти пострадавших.