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Пандемия коронавируса ,  
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В Турции отменили масочный режим

Такое решение было принято на фоне снижения количества случаев заражения коронавирусом. Власти рекомендовали надевать маску в закрытых общественных местах
Фото: Emrah Gurel / AP
Фото: Emrah Gurel / AP

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа объявил об отмене обязательного ношения масок в стране. Об этом он сообщил в Twitter.

«Маски больше не обязательны, за исключением больниц. Но после всего этого опыта мы можем брать с собой маску для использования в закрытых людных местах, особенно в общественном транспорте», — написал Коджа.

Он объяснил такое решение резким снижением числа заражений коронавирусом — менее 1 тыс. случаев в течение трех дней подряд.

За последние сутки в Турции зарегистрировали 922 новых случая заболеваемости COVID-19, трое человек умерли, передает агентство Anadolu со ссылкой на турецкий Минздрав. Более 57,83 млн граждан Турции сделали первую прививку от коронавируса, более 53,05 млн человек вакцинировались полностью.

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Фото: Jacob King / PA / ТАСС

Первый случай заболевания COVID-19 в Турции был выявлен 11 марта 2020 года, более 1,1 тыс. случаев в стране зафиксировали 26 марта. Максимальное количество заболевших среди граждан Турции в 2022 году — около 111 тыс. — было выявлено 4 февраля. Обязательный масочный режим в стране был введен в мае 2020 года в 25 провинциях. Тех, кто нарушал правила, штрафовали.

В апреле 2021 года в президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ввел в стране полный локдаун. Было установлено ограничение на междугородние поездки, приостановлено очное обучение в школах, были закрыты детские сады,
заполняемость общественного транспорта не должна была превышать 50%, была закрыта большая часть учреждений.

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