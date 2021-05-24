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Пандемия коронавируса ,  
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Турция допустила отмену обязательных ПЦР-тестов на COVID-19 для россиян

Фото: Jacob King / PA / ТАСС
Фото: Jacob King / PA / ТАСС

Турция может отменить обязательное предоставление результатов ПЦР-теста на COVID-19 для российских граждан при въезде в страну. Об этом заявил «РИА Новости» министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой.

По словам Эрсоя, Минздрав страны считает уровень вакцинации в стране отправления важным критерием для отмены ПЦР-тестов, также во внимание принимается ежедневный прирост заболевших. «Если это количество ниже определенного уровня, то тогда ПЦР-тесты становятся необязательными, потому что это означает, что там пандемия взята под контроль», — сказал Эрсой.

Министр отметил, что в России успешно справляются с пандемией, так как количество заболевших сокращается, а количество вакцинированных увеличивается. «Надеюсь, мы скоро перейдем на этот этап [отмены обязательного ПЦР-тестирования при въезде]», — добавил Эрсой.

Также министр добавил, что Турция может проводить бесплатно ПЦР-тесты на COVID-19 перед отъездом россиян из страны. «Центры ПЦР-тестирования в Турции сейчас очень развиты. Турция может проводить ПЦР-тесты в отелях, есть такая возможность», — уточнил Эрсой.

От прибывающих в Турцию начали требовать справку об отсутствии COVID
Общество
Фото:Chris McGrath / Getty Images

В конце декабря 2020 года в турецком минздраве объявили, что все прибывающие в страну из-за границы должны предоставить справку об отрицательном результате теста на коронавирус. Причем справка должна быть получена не более чем за 72 часа до прибытия. Власти России также обязали россиян, возвращающихся в страну из-за рубежа, дважды сдавать ПЦР-тест на коронавиурс. Оба теста надо сдать в течение пяти дней с даты возвращения, а результаты загрузить на сайт «Госуслуги». До получения отрицательного теста необходимо оставаться на самоизоляции.

В середине апреля Россия приостановила авиасообщение с Турцией до 1 июня. Туроператорам рекомендовали временно не продавать туры в эту страну.

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Источник: JHU
Данные по миру i

Турция коронавирус COVID-19 тест
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