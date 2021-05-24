Турция допустила отмену обязательных ПЦР-тестов на COVID-19 для россиян

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Турция может отменить обязательное предоставление результатов ПЦР-теста на COVID-19 для российских граждан при въезде в страну. Об этом заявил «РИА Новости» министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой.

По словам Эрсоя, Минздрав страны считает уровень вакцинации в стране отправления важным критерием для отмены ПЦР-тестов, также во внимание принимается ежедневный прирост заболевших. «Если это количество ниже определенного уровня, то тогда ПЦР-тесты становятся необязательными, потому что это означает, что там пандемия взята под контроль», — сказал Эрсой.

Министр отметил, что в России успешно справляются с пандемией, так как количество заболевших сокращается, а количество вакцинированных увеличивается. «Надеюсь, мы скоро перейдем на этот этап [отмены обязательного ПЦР-тестирования при въезде]», — добавил Эрсой.

Также министр добавил, что Турция может проводить бесплатно ПЦР-тесты на COVID-19 перед отъездом россиян из страны. «Центры ПЦР-тестирования в Турции сейчас очень развиты. Турция может проводить ПЦР-тесты в отелях, есть такая возможность», — уточнил Эрсой.



