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Росстат сообщил о появлении в России четырех новых городов-миллионников

Росстат: в России появились четыре новых города-миллионника
В Воронеже, Краснодаре, Красноярске и Перми численность населения преодолела порог в 1 млн человек, сообщил Росстат
Вид на Красноярск
Вид на Красноярск (Фото: Александр Манзюк / ТАСС)

В России появились четыре новых города-миллионника — это Воронеж, Краснодар, Красноярск и Пермь. Об этом свидетельствуют предварительные итоги Всероссийской переписи населения 2021 года, сообщила пресс-служба Росстата в разговоре с ТАСС.

«Теперь в стране 16 городов, численность постоянного населения которых насчитывает более 1 млн человек», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Помимо Воронежа, Краснодара, Красноярска и Перми в список городов-миллионников входят Москва и Санкт-Петербург, а также Волгоград, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа и Челябинск.

В общей сложности этих городских округах проживает 35,7 млн человек, уточнили в Росстате. Согласно предварительным данным Всероссийской переписи населения, в России постоянно проживают около 147,2 млн человек — это на 1,4% больше, чем в 2010 году.

Росстат назвал предварительные данные переписи населения
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Фото:Донат Сорокин / ТАСС

В ведомстве предупредили, что после завершения обработки данных окончательная численность россиян может незначительно увеличиться или уменьшиться.

Ранее Росстат сообщил, что, по данным на 1 января 2022 года, численность постоянного населения России составила 145,478 млн человек, снизившись за год почти на 693 тыс. человек (минус 0,5%).

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Всероссийская перепись населения России проходила с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Перепись населения проводят раз в десятилетие. Изначально она должна была состояться в 2020 году, но из-за пандемии и выборов в Госдуму ее сроки неоднократно переносили.

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По итогам предыдущей переписи 2010 года численность людей, постоянно проживающих на территории страны, составила 142 857 000. Еще около 90 тыс. россиян находились в длительных командировках за рубежом.

Данные переписи населения используют органы власти, чтобы принимать решения о развитии регионов, строительстве объектов инфраструктуры, о необходимости новых законов. Бизнес принимает на основании этих данных решения о строительстве новых производств, складов, недвижимости, а ученые используют для исследований.

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