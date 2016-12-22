Краснодар официально признали городом-миллионником

Управление Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея признало, что население Краснодара достигло одного миллиона человек, заявил мэр города Евгений Первышов. Об этом говорится на сайте администрации столицы Кубани.

На праздновании 225-летия со дня основнаия Краснодара соответствующее символическое свидетельство вручила градоначальнику глава регионального управления Федеральной службы статистики Татьяна Курнякова. «Мы несколько лет добивались признания этого статуса. Приятно, что это произошло именно в День города, и Краснодар официально стал 16-м городом-миллионником России», — сказал Первышов.

По данным сайта Федеральной службы государственной статистики, население городского округа Краснодара составляло на 1 января 2018 года 990203 человека.

До этого городами, население которых превышает 1 млн человек, считались Москва (12,38 млн), Санкт-Петербург (5,28 млн), Новосибирск (1,6 млн), Екатеринбург (1,45 млн), Нижний Новгород (1, 26 млн), Казань (1,23 млн), Челябинск (1,19 млн), Омск (1,17 млн), Самара (1,16 млн), Ростов-на-Дону (1,12 млн), Уфа (1,11 млн), Красноярск (1,08 млн), Пермь (1,04 млн), Воронеж (1,03 млн) и Волгоград (1,01 млн).