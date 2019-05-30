Жители ЮЗАО сообщили о вырубке деревьев в сквере из-за стройки НОВАТЭКа

Вырубка на Удальцовских прудах проводится для строительства оздоровительного и гостиничного комплекса. НОВАТЭК, заказчик стройки, указал, что работы ведутся согласно законодательству и компания профинансировала благоустройство

Фото: InterestingMoscow / Facebook

На Удальцовских прудах на юго-западе Москвы неподалеку от проводимой НОВАТЭКом стройки гостинично-делового комплекса начали вырубать сквер. Сообщение об этом появилось в сообществе «Интересная Москва» в Facebook.

Администраторы группы ссылаются на жительницу Москвы Ольгу Киселеву, которая рассказала, что «практически впритык к детской площадке» по адресу: Удальцова, 4, строители поставили забор, чтобы начать строительство.

На информационном щите, установленном на заборе, написано, что на месте ведется строительство физкультурно-оздоровительного и гостиничного комплекса с подземной автостоянкой. Всего по плану планируется вырубить 483 дерева и 68 кустарников, при этом оставят 139 деревьев и 22 кустарника, еще 24 дерева пересадят. В проекте строительства предусматривается также обустройство газона. Окончание работ намечено на первый квартал 2022 года.

Член инициативной группы дома № 4 Ольга Леонова сообщила РБК, что группа обратилась в ОАТИ, в департамент природопользования и к участковому из-за нарушений, по мнению жильцов, строительства и спиливания деревьев в районе Удальцовских прудов.

«Мы подали обращение в ОАТИ и департамент природопользования. Кроме того, мы просто звоним в эти инстанции с претензией о том, что информационный щит составлен неверно и что спилено много деревьев. Полиция приезжала, но столкновений [с активистами] не было. Мы сами передали участковому 30 заявлений о незаконной вырубке деревьев», — рассказала активистка.