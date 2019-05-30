NYT узнала об иске группы женщин к ФБР из-за дискриминации

Несколько женщин обратились в суд, обвинив инструкторов ФБР в дискриминации по половому признаку и домогательствах

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В иске, о котором стало известно газете New York Times, несколько женщин утверждают, что подвергались дискриминации во время обучения в академии ФБР в городе Квантико (штат Виргиния) со стороны мужчин-инструкторов. По их словам, последние неоднократно делали непристойные предложения, отпускали грязные шутки и постоянно домогались.

Одна из женщин заявила, что инструктор оскорблял темнокожую курсантку, у которой были африканские косички, называя ее «головой-спагетти».

Также авторы иска утверждали, что тренировочные занятия намеренно проводились таким образом, чтобы выгнать как можно больше женщин.

В ноябре прошлого года NYT уже писала о жалобе группы женщин в адрес ФБР касательно проблем в академии в Квантико. Однако тогда речь шла не о сексуальных домогательствах, а о том, что инструкторы не прощали женщинам ошибки, в аналогичных случаях делая поблажки курсантам-мужчинам.

ФБР на это отвечала, что число выпускниц академии увеличивается с каждым годом. По данным бюро, 44% всех сотрудников ФБР — женщины. Что касается жестких тренировочных занятий, то их наличие в ведомстве объяснили необходимостью создать условия, близкие к реальным.